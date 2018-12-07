Google yapay zekalı sesli haber hizmetini başlattı

Teknoloji devi Google, akıllı telefonlarda bulunan haber akışına benzer bir şekilde yapay zeka desteğiyle sesli bir haber akışı özelliğini açıkladı. Şirket bu hizmetini hayata geçirebilmek için birçok haber kuruluşuyla anlaşma imzaladı.

Bu yeni deneyim, kullanıcıların karşısına çeşitli haber kaynaklarından derlenmiş bir sesli haber akışı çıkarıyor. En çok okunan haberlerden kişiselleştirilmiş haberlere kadar birçok kategori seçeneği sunan Google, kullanıcıların bu haberleri sesli bir şekilde dinlemesini sağlayacak.

Şirket tarafından yapay zeka kullanılarak geliştirilen Google Asistan uygulaması, sesli haberleri durdurma, geri alma veya baştan başlatma gibi konularda kullanıcılara destek sağlıyor. Google, sesli haber özelliğini şu anda sadece İngilizce dilinde ve sınırlı sayıdaki kullanıcılara açmış durumda.