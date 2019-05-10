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Google yapay zekânın ayrımcılığına karşı savaş açtı

Google, yapay zeka sistemini ayrımcılık ve ırkçılıktan korumak için yeni bir sistem deniyor.

AA | 10.05.2019 - 11:47..
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Günümüzde en önemli teknoloji gelişmelerinden biri olan yapay zeka, hemen hemen her sektörde kullanılacak gibi görünüyor. Büyük şirketler kendi yapay zeka teknolojileri için ciddi paralar harcarken, bu teknoloji üzerinde en çok kafa yoran şirketlerden biri de Google.

Çağın en büyük teknolojik icatlarından biri olan yapay zeka, getirdiği yeniliklerle beraber yarattığı sorunlarla da gündeme geliyor. Yapay zeka teknolojisi geçen yıllarda pek çok ayrımcı ve ırkçı tavırlarıyla eleştiri konusu olurken, Google, yapay zeka sistemini ayrımcılık ve ırkçılıktan korumak için TCAV adını verdiği yeni bir sistemi deniyor.

google

GOOGLE HAREKETE GEÇTİ

Google CEO'su Sundar Pichai, yapay zekayı besleyen verilerde bulunan ayrımcı ön yargıları engellemek için harekete geçtiklerini açıkladı.

7 Mayıs'ta başlayan ve dün sona eren Google I/O 2019 konferansında konuşan Pichai, TCAV sistemi ile makine öğrenmesinin çalışma yöntemlerini analiz ettiklerini ve yapay zekanın karar verme sistemlerindeki açıklarını düzeltmeye çalıştıklarını ifade etti.

yapau zeka

YAPAY ZEKA GEÇMİŞTE DE SORUNLARA YOL AÇTI

Mevcut verilerde bulunan önyargı ve ayrımcılık gibi istenmeyen özellikleri de öğrenen yapay zeka ürünler, geçmişte pek çok skandala da imza atmıştı.

2016 yılında Microsoft tarafından geliştirilen ve Twitter'daki kullanıcılarla etkileşim halinde olması hedeflenen yapay zekaya sahip hesap "Tay", çok kısa bir süre sonra gerçek kullanıcıların tweetlerinden beslenerek ırkçı ve islamofobik tweetler atmaya başlamış ve Microsoft çok geçmeden bu projeyi sonlandırma kararı almıştı.

Gelecekteki birçok işi kolaylaştırması beklenen yapay zeka, yarattığı skandallarla önümüzdeki süreçte de çok konuşulacak gibi görünüyor:

Google I/O 2019 etkinliğiyle ilgili haberleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Etkinlikle ilgili diğer haberlerimize aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

 

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