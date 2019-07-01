Google, yeni dosya paylaşım sistemini Android Q ile yayınlayacak

Daha önce yayınladığı Android sürümlerinde 'Android Beam' adını verdiği kablosuz dosya paylaşım hizmetini kullanıcılara sunan Google, Android Q ile birlikte bu özelliğini sonlandırıp Fast Share isminde yeni bir dosya paylaşım özelliği yayınlayacak.

Android 4.0 sürümünde ilk kez yayınlanan Android Beam isimli dosya paylaşım sistemi, NFC teknolojisini destekleyen cihazların WiFi veya Bluetooth üzerinden dosyalarını birbirlerine gönderebilmelerine olanak sağlıyordu. Android Q ile birlikte Android Beam, yerini Fast Share'e bırakacak.

KABLOSUZ VE HIZLI DOSYA AKTARIMI

Henüz resmi duyurusu yapılmayan paylaşım sisteminin aktif olabilmesi için kullanıcıların, Bluetooth ve konum bilgilerini açık tutması gerekiyor. Aynı zamanda kullanıcının Fast Share uyumlu cihaz kullanması da gerekiyor. Fast Share'in getirdiği en büyük avantaj, NFC gereksiniminin ortadan kalkması. Birbirlerini bluetooth ile tanıyan cihazlar, WiFi ağını kullanarak dosya aktarımı yapabilecek.

iPHONE'LARDA DA KULLANILABİLİR

Öte yandan Fast Share'in Google Play servisi olarak sunulması, Android Q güncellemesine ihtiyaç duyulmaksızın pek çok Android sürümünde DE kullanması bekleniyor. Google'ın yayınlayacağı yeni dosya paylaşım özelliğinin, sadece Android telefonlarda değil iOS işletim sisteminde de kullanılabileceği ifade ediliyor.

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