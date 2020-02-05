Google, YouTube'dan elde ettiği geliri ilk defa açıkladı

4 Eylül 1998 tarihinde kurulan ve günümüzde dünyanın en büyük şirketlerinden biri haline gelen Google, 2006 yılında popüler video platformu YouTube'u 1.6 milyar dolara bünyesine katmıştı.

O tarihten bugüne YouTube üzerinden ne kadar gelir elde ettiği hakkında hiçbir açıklama yapmayan Google, 2019 yılında YouTube'dan kazandığı geliri geçtiğimiz günlerde açıklayarak herkesi şaşırttı.

15 MİLYAR DOLARLIK REKLAM GELİRİ

YouTube'u satın almak için 1.6 milyar dolar ödeyen Google, yalnızca 2019 yılında YouTube üzerinden 15 milyar dolarlık reklam geliri elde etti. Üstelik bu gelirin içerisinde, platformun ücretli olarak sunduğu YouTube Music ve YouTube Premium gibi üyelik gelirleri yer almıyor.

Google'ın CEO'su Sundar Pichai'nin yaptığı açıklamaya göre; YouTube'dan elde edilen gelir, Google'ın toplam gelirlerinin yüzde 10'unu oluşturuyor.

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