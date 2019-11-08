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Google, zararlı uygulamaları tespit etmek için iş birliği yapacak

Google, uygulama mağazası Google Play Store'u zararlı uygulamalardan korumak için, çeşitli şirketlerle güçlerini birleştirecek.

AA | 08.11.2019 - 09:17..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
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Android'in resmi uygulama mağazası Google Play Store, kötü niyetli geliştiricilerin en çok tercih ettikleri mağazaların başında geliyor. Google, şimdiye kadar binlerce zararlı uygulamayı tespit edip yayından kaldırsa da her geçen gün yeni zararlı uygulamalar mağazaya yükleniyor.

ABD'li teknoloji devi Google, uygulama mağazası Google Play Store'u zararlı uygulamalardan koruma amacıyla çeşitli şirketlerle iş birliği yapacak.

gogole play store

Android Güvenlik ve Gizlilikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Dave Kleidermacher, "Savunma ortaklığıyla birlikte zararlı uygulamaların kullanıcıların cihazlarına ulaşmadan engellenmesi için çalışıyoruz.

Partnerlerimizle birlikte en önemli amacımız, potansiyel zararlı uygulamaları hızlıca tespit ederek ve yayımlanmalarını engelleyerek Google Play Store'un güvenliğini sağlamak." ifadelerini kullandı.

GÜVENLİK ŞİRKETLERİYLE ORTAK ÇALIŞACAK

Google'dan yapılan açıklamaya göre, Android ekosistemindeki zararlı yazılımların önüne geçmek amacıyla ESET, Lookout ve Zimperium şirketleriyle iş birliği yapılacak.

google play

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Google, zararlı uygulamaları tespit etmek için iş birliği yapacak

Google, zararlı uygulamaları tespit etmek için iş birliği yapacak

Google, zararlı uygulamaları tespit etmek için iş birliği yapacak

Google, zararlı uygulamaları tespit etmek için iş birliği yapacakGoogle, zararlı uygulamaları tespit etmek için iş birliği yapacak

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