Google'a aptal yazınca neden Trump'ın çıktığı belli oldu

Google CEO'su Sundar Pichai'ye yöneltilen birçok sorunun nedeni, Google'da aptal anlamına gelen 'idiot' kelimesini aratınca, fotoğraflarda Donald Trump'ın resimlerinin çıkmasıydı. CEO Pichai, bu konuya açıklık getirdi. Şirketin arama sonuçlarına “Elle müdahale etmediğini” ve bunun yerine arama sonuçlarının web sayfalarının içeriğini taramaya dayalı olduğunu söyleyen Pichai, bu durumun kendileriyle alakalı olmadığını söyledi.

Google'da, bir anahtar kelimeyi arattığınızda milyarlarca sayfa arasından ilgi, tazelik, popülerlik gibi kriterler karşılaştırılıp, arama sonuçlarına yansıtıldığını söyleyen Pichai, en iyi sonuçların kullanıcılara gösterilmesi için sürekli çalıştıklarını sözlerine ekledi.



