Google'dan 200 bin Afrikalı öğrenciye ücretsiz eğitim

Yaptığı yatırımlarla adından sıkça söz ettiren Google, 'Afrika İçin Dijital Beceriler' isimli programını hayata geçiriyor. Program kapsamında; Nijerya, Kenya ve Güney Afrika'dan 9-16 yaşlarında 200 bin öğrenciye kodlama ve bilgisayar eğitimi verecek olan Google, 2022 yılına kadar ise toplam 10 milyon Afrikalı'ya eğitim vereceğini duyurdu.

Google Sahraaltı Afrika Başkanı Mojolaoluwa Aderemi-Makinde, "Bu eğitimler ile çocukların bilgisayarlarla interaktif şekilde etkileşimini ve bu alanda güvenlerini arttırmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Üç ülkede gerçekleştirilecek programlar kapsamında gençlere eğitim verilirken, öğretmen ve ailelere de dijital güvenlik alanında sunumlar yapılacak.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.