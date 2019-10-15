taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8822
Euro
6.4957
Altın
1489.53
Borsa
93981.39
Gram Altın
282.815
Bitcoin
48970.49

Google'dan 200 bin Afrikalı öğrenciye ücretsiz eğitim

Google; Nijerya, Kenya ve Güney Afrika'dan 9-16 yaşlarında 200 bin öğrenciye, dijital eğitim verecek.

AA | 15.10.2019 - 09:28..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Yaptığı yatırımlarla adından sıkça söz ettiren Google, 'Afrika İçin Dijital Beceriler' isimli programını hayata geçiriyor. Program kapsamında; Nijerya, Kenya ve Güney Afrika'dan 9-16 yaşlarında 200 bin öğrenciye kodlama ve bilgisayar eğitimi verecek olan Google, 2022 yılına kadar ise toplam 10 milyon Afrikalı'ya eğitim vereceğini duyurdu.

google

Google Sahraaltı Afrika Başkanı Mojolaoluwa Aderemi-Makinde, "Bu eğitimler ile çocukların bilgisayarlarla interaktif şekilde etkileşimini ve bu alanda güvenlerini arttırmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Üç ülkede gerçekleştirilecek programlar kapsamında gençlere eğitim verilirken, öğretmen ve ailelere de dijital güvenlik alanında sunumlar yapılacak.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.

@eshteknoloji

Google'dan 200 bin Afrikalı öğrenciye ücretsiz eğitim

Google'dan 200 bin Afrikalı öğrenciye ücretsiz eğitim

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Rus basınından Türkiye'ye destek

Rus basınından Türkiye'ye destek

52
Trump sahte videoyu paylaşan ABC ile dalga geçti

Trump sahte videoyu paylaşan ABC ile dalga geçti

54
Şenol Güneş: Milletimize umut verdik

Şenol Güneş: Milletimize umut verdik

131
Merih performansıyla takdir topladı

Merih performansıyla takdir topladı

319
2 maç kala grubumuzda son durum

2 maç kala grubumuzda son durum

72
Fransız politikacıdan Türk Milli Takımı'na boş tehditler

Fransız politikacıdan Türk Milli Takımı'na boş tehditler

230
Fransa'da tribünlerden asker selamı

Fransa'da tribünlerden asker selamı

89
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir