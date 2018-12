Google'dan Android One güncellemeleri için açıklama geldi

Google, Android One işletim sistemine sahip kullanıcılara, 2 yıl boyunca güncelleme sözü veriyor. Android One sahipleri de en yeni güncellemeleri herkesten önce deneme fırsatına sahip oluyor.

Dün sizlere ulaştırdığımız haberimizde Google, web sitesinde bulunan “Android One ile, telefonunuz Android'in en son sürümüne en az iki yıl boyunca sahip olur ve en yeni güncellemeleri alır'' ibaresini sessizce kaldırmıştı. Bu durum birçok Android One kullanıcısı tarafından tepki çekmişti.

İLGİLİ HABER: [Google'dan Android One kullanıcılarına kötü haber]

Google, gelen tepkiler üzerine açıklama yaptı. Bir yayında konuşan Google sözcüsü, Android One için 2 yıl boyunca güncelleme sözünü tutacaklarını belirtti.

ORİJİNAL METİN DEĞİŞTİRİLMİŞTİ

Android One web sitesindeki orijinal metin şöyleydi: ''Android One ile, telefonunuz en az iki yıl boyunca Android'in en son sürümüne yükseltilecek. Bu, en son yeniliklere erişim ve her zaman sorunsuz çalışan bir telefon anlamına gelir.'' Geçtiğimiz günlerde bu yazıyı kaldıran Google, yalnızca Android One cihazları için üç yıllık düzenli güvenlik güncellemeleri yayınlayacağını belirtmişti.

Nokia 7.1, Motorola One Power, Xiaomi Mi A2 ve Infinix Note 5 geçtiğimiz günlerde Android One işletim sistemine sahip akıllı telefonlar olarak tanıtılmıştı. Google'ın internet sitesinde neden böyle bir değişiklik yaptığı ise bilinmiyor.