Google'dan Huawei'ye bir hamle daha

ABD ile Çin arasındaki 'Ticaret Savaşı'nda en ağır yaralardan birini alan Huawei'ye yönelik yaptırımlar hız kesmeden devam ediyor.

Daha önce güncelleme yapmayacağını duyuran Google, bu kez Huawei'yi Android cihazlar listesinden kaldırdı.

HUAWEİ İLE ÇALIŞMAYACAKLAR

Öte yandan ARM’ın ilişkilerini askıya almasıyla kısa vadede işlemci üretimi engellenirken, olmazsa olmazlar arasında yer alan, WiFi sertifikalarını veren kurum ve SD Birliği’de Huawei ile çalışmayacağını açıkladı.

Sarsıcı bir etki yaratmayacağı söylense de işin bir dizüstü bilgisayarlar tarafı var.

EN İYİ MODELLER KALDIRILDI

Shift Delete'de yer alan habere göre, Google'ın kaldırdığı cihazlar arasında, Huawei’nin hali hazırdaki amiral gemi modelleri olan ve Android’in internet sitesinde sergilenen Huawei P30 Pro ve katlanabilir yapıdaki Huawei Mate X yer alıyor.

Samsung’dan Xiaomi’ye kadar birçok üreticinin telefonuna yer verilen internet sitesinde artık Huawei yok.

Google attığı bu adımlar ile ipleri iyice koparmış vaziyette.