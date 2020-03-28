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Google'dan koronavirüs için 810 milyon dolarlık reklam kredisi

Google, koronavirüs nedeniyle işletmelere yardımcı olabilmek için 810 milyon dolarlık reklam kredisi verecek.

Haber Merkezi | 28.03.2020 - 13:54..
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Google CEO'su Sundar Pichai dün yaptığı açıklamada, hükümet kuruluşlarının ve küçük işletmelerin koronavirüs ile mücadelesine destek verebilmek için toplamda 810 milyon dolarlık reklam kredisi bağışlayacağını duyurdu.

Google'ın reklam kredisi vereceği kuruluşlar şu şekilde:

  • Dünya Sağlık Örgütü de dahil olmak üzere dünya çapında 100'den fazla devlet kuruluşuna 250 milyon dolar

  • Birçok küçük işletmeye 340 milyon dolar

  • Koronavirüs ile mücade eden akademik kurumlara ve araştırmacılara 20 milyon dolar

  • Kar amacı gütmeyen kuruluşların küçük işletmelere destek verebilmesi için 200 milyon dolar

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TIBBI MALZEME ÜRETİMİNE DE DESTEK VERECEK

Google ayrıca yukarıdaki yardımların dışında,  tedarikçilerin yüz maskeleri ve diğer kişisel koruyucu ekipmanların üretimini büyütebilmesi için de firmalara destek vereceğini açıkladı.

KORONAVİRÜS İLE MÜCADELEDE GOOGLE'IN ÖNEMİ BÜYÜK

Google gibi büyük teknoloji şirketleri, dünya genelinde oldukça büyük iletişim ağlarına sahip. Bu nedenle Dünya Sağlık Örgütü de dahil olmak üzere birçok kurum, salgınla ilgili doğru bilgileri yaymak ve milyonlarca kişiye ulaşmak için Google'dan yardım alıyor.

Instagram: @eshteknoloji

Google'dan koronavirüs için 810 milyon dolarlık reklam kredisi

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