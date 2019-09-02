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Google'dan uyarı: iPhone'lar izleniyor

Google’ın siber güvenlik uzmanları, yaklaşık 1 milyar Apple kullanıcısına iPhone'lar için güvenlik uyarısında bulundu.

DHA | 02.09.2019 - 09:12..
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Google'dan uyarı: iPhone'lar izleniyor

Şimdiye kadar uyguladığı sıkı güvenlik önlemleriyle iPhone'ları Android telefonlardan daha korunaklı hale getiren Apple, iPhone'larda bulunan yeni bir güvenlik sorunuyla karşı karşıya.

Google’dan araştırmacılar, hackerların yıllardır hacklenmiş web siteleri aracılığıyla iPhone marka telefonları izlediklerini açıkladı.

Google’ın Project Zero takımındaki ekip, yaptıkları araştırmalarda kötü niyetli yazılımların kullanıcıların telefonlarındaki fotoğraflara, telefon rehberine ve diğer özel bilgilerine kolaylıkla ulaşabildiklerini gösterdi.

iphoıne

KULLANICILARIN HESAPLARI DA İZLENİYOR

iOS 10 ve iOS 12 işletim sistemine sahip iPhone'lar bu hacklenmeden etkilenirken, hacklerların kullanıcının Instagram, WhatsApp ve Gmail gibi uygulamalarına erişebildikleri ortaya çıktı.

GOOGLE, APPLE'I UYARDI

Google, söz konusu güvenlik sorununu Apple’a, geçtiğimiz şubat ayında bildirdi.. Apple ise 7 Şubat’ta işletim sistemine güncelleme getirdi. Project Zero ekibinden Ian Beer, güvenlik arızalarının birçoğunun Apple’daki varsayılan tarayıcı olan Safari'de bulunduğunu söyledi.

Beer ayrıca, telefonları izlemek için konulan implantların Apple cihazlarında saklanamadığını, telefonun yeniden başlatılması halinde hafızadan silindiğini, ancak kullanıcının hacklenmiş bir websitesini ziyaret ettiğinde hacklerların yine bu telefonlara erişebildiklerini söyledi.

Apple ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmaktan kaçındı.

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