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Google'ın arama sonuçlarına gizlediği 5 eğlenceli yöntem

Google'ın kullanıcılar için hazırladığı 5 eğlenceli arama sorgusuna göz atıyoruz.

Haber Merkezi | 24.12.2019 - 10:09..
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Dünyanın en popüler arama motoru Google, arama sonuçlarında bazı gizli sürprizler barındırıyor. Bu içeriğimizde, eğlence dışında pek bir özelliği bulunmayan 5 farklı arama sorgusunu listeledik.

1. GOOGLE'I TEPETAKLAK EDİN

GOOGLE

Google arama kısmına do a barrel roll yazıp arama yaptığınızda, çıkan arama sonuçları 360 derece dönerek tekrar eski haline döner. Üstelik bunu mobil cihazlarda da yapabilirsiniz.

 

2. GOOGLE'DA EFSANE ATARİ OYUNUNU OYNAYIN

ATARİ

Bir topla üstteki taşları kırdığımız  'Breakout' isimli atari oyununu bilmeyeniniz yoktur. Google arama kısmına Atari Breakout yazın ve üst kısımdan Görseller sekmesine tıklayın. Arama sonuçlarında Google'ın sizler için hazırladığı oyunu oynayabilirsiniz.

 

3. GOOGLE'I ÇARPIK YAPIN

foolflw

Google arama kısmına, İngilizce'de 'çarpık' anlamına gelen Askew sözcüğünü arattığınıda, çıkan sonuçların yana doğru eğik olduğunu görebilirsiniz.

 

4. 'BUNU  MU DEMEK İSTEDİNİZ' SONSUZ DÖNGÜSÜ

GOOGLE

Google arama sonuçlarına, İngilizce'de 'özyineleme' anlamına gelen recursion kelimesini arattığınızda, Google sürekli olarak 'Bunu mu demek istediğiniz? diye soruyor. Siz her defasında recursion kelimesine tıkladığınızda, Google sürekli olarak size aynı soruyu soruyor.

 

5. GOOGLE'DA YER ÇEKİMİNİ KALDIRIN

google

Google arama sonuçlarından yer çekimini kaldırmak isterseniz, arama kısmına Google Gravity yazarak, hemen aşağıda bulunan 'Kendimi Şanslı Hissediyorum' butonuna tıklayın. Ardından Google arama sonuçlarının bir anda yukarıdan aşağıya düştüğünü göreceksiniz. Parçaları farenizle tutup fırlatarak ,işe daha da eğlence katabilirsiniz.

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Google'ın arama sonuçlarına gizlediği 5 eğlenceli yöntem

Google'ın arama sonuçlarına gizlediği 5 eğlenceli yöntem

Google'ın arama sonuçlarına gizlediği 5 eğlenceli yöntem

Google'ın arama sonuçlarına gizlediği 5 eğlenceli yöntem

Google'ın arama sonuçlarına gizlediği 5 eğlenceli yöntem

Google'ın arama sonuçlarına gizlediği 5 eğlenceli yöntem

Google'ın arama sonuçlarına gizlediği 5 eğlenceli yöntem

Google'ın arama sonuçlarına gizlediği 5 eğlenceli yöntemGoogle'ın arama sonuçlarına gizlediği 5 eğlenceli yöntemGoogle'ın arama sonuçlarına gizlediği 5 eğlenceli yöntemGoogle'ın arama sonuçlarına gizlediği 5 eğlenceli yöntem

Google'ın arama sonuçlarına gizlediği 5 eğlenceli yöntem

Google'ın arama sonuçlarına gizlediği 5 eğlenceli yöntem

Google'ın arama sonuçlarına gizlediği 5 eğlenceli yöntemGoogle'ın arama sonuçlarına gizlediği 5 eğlenceli yöntemGoogle'ın arama sonuçlarına gizlediği 5 eğlenceli yöntem

Google'ın arama sonuçlarına gizlediği 5 eğlenceli yöntem

Google'ın arama sonuçlarına gizlediği 5 eğlenceli yöntem

Google'ın arama sonuçlarına gizlediği 5 eğlenceli yöntem

Google'ın arama sonuçlarına gizlediği 5 eğlenceli yöntem

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