Google'ın, arama sonuçlarına müdahale ettiği ortaya çıktı

Arama devi Google'a yönelik antitröst soruşturmaları devam ederken, yeni ortaya çıkan bilgiler Google'ı oldukça zor durumda bırakabilir. Uzmanlar, arama motorunu inceleyerek, arama sonuçlarına beklenenden çok daha fazla müdahale edildiğini ortaya çıkardı.





BÜYÜK ŞİRKETLERE ÖNCELİK TANINIYOR

Yeni yayınlanan raporlara göre Google; Amazon ve eBay gibi büyük şirketleri, arama sonuçlarında daha ön planda tutuyor. Küçük şirketler ise çoğunlukla geri planda kalıyor.

Google, her ne kadar arama sonuçlarına insan müdahalesi yapılmadığını savunsa da uzmanlar, Google'ın birlikte çalıştığı kuruluşlara ayrıcalık tanıdığını söylüyor. Ayrıca raporda, Google mühendislerinin arama sonuçlarını bilerek değiştirdiği de yer alıyor.

GOOGLE AÇIKLAMA YAPTI

Konuyla ilgili bir açıklama yayınlayan Google, bütün bu iddiaları yalanlayarak, bu raporların çok yanlış ifadeler içerdiğini ve gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Google'a yönelik sürdürüle nantitröst soruşturmaları ise henüz tamamlanmış değil.

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