Google'ın canlı altyazı özelliği, Pixel 4 ile kullanıma sunulacak

Google, düzenlediği I / O 2019 etkinliğinde, Live Caption adlı yeni bir özellik duyurmuştu. Canlı altyazı olarak çevirebileceğimiz bu yeni özellik, videolarda veya görüntülü görüşmelerde yer alan sesleri, otomatik olarak altyazıya dönüştürebiliyor.

Bu özellik, işitme kaybı yaşayanlar veya gürültülü ortamlarda karşısındakinin sesini duymakta zorlananlar için oldukça kullanışlı olacak gibi görünüyor.

Google, söz konusu özelliği çok yakında Pixel 4 modellerinden başlayarak, bütün android kullanıcılarının hizmetine sunacak.

İNTERNET BAĞLANTISINA İHTİYAÇ DUYMUYOR

Google, canlı altyazı özelliğini kullanabilmeniz için herhangi bir internet bağlantısına ihtiyaç olmadığını açıklayarak, gizlilikle ilgili olan endişeleri de gidermiş oldu.

Şirket, yeni özelliği gelecek yıl daha yaygın bir şekilde kullanılabilir hale getirmek için, diğer Android üreticileri ile birlikte çalıştığını da belirtti.

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