taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7623
Euro
6.4103
Altın
1494.87
Borsa
99508.48
Gram Altın
276.825
Bitcoin
43368.32

Google'ın canlı altyazı özelliği, Pixel 4 ile kullanıma sunulacak

Google, canlı altyazı özelliğini ilk olarak Pixel 4 modellerine getirecek.

Haber Merkezi | 23.10.2019 - 17:11..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Google, düzenlediği I / O 2019 etkinliğinde, Live Caption adlı yeni bir özellik duyurmuştu. Canlı altyazı olarak çevirebileceğimiz bu yeni özellik, videolarda veya görüntülü görüşmelerde yer alan sesleri, otomatik olarak altyazıya dönüştürebiliyor.

Bu özellik, işitme kaybı yaşayanlar veya gürültülü ortamlarda karşısındakinin sesini duymakta zorlananlar için oldukça kullanışlı olacak gibi görünüyor.

Google, söz konusu özelliği çok yakında Pixel 4 modellerinden başlayarak, bütün android kullanıcılarının hizmetine sunacak.

Google'ın canlı altyazı özelliği VİDEO

Google'ın canlı altyazı özelliği, Pixel 4 ile kullanıma sunulacak

İNTERNET BAĞLANTISINA İHTİYAÇ DUYMUYOR

Google, canlı altyazı özelliğini kullanabilmeniz için herhangi bir internet bağlantısına ihtiyaç olmadığını açıklayarak, gizlilikle ilgili olan endişeleri de gidermiş oldu.

Şirket, yeni özelliği gelecek yıl daha yaygın bir şekilde kullanılabilir hale getirmek için, diğer Android üreticileri ile birlikte çalıştığını da belirtti.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.

@eshteknoloji

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Gaziantep'te damat kına gecesinde öldürüldü

Gaziantep'te damat kına gecesinde öldürüldü

145
MSB: Yeni bir harekat icra edilmesine gerek kalmamıştır

MSB: Yeni bir harekat icra edilmesine gerek kalmamıştır

219
KHK ile ihraç edilen polis askere gitti, şehit düştü

KHK ile ihraç edilen polis askere gitti, şehit düştü

377
Rusya: YPG çekilmezse Türk ordusu tarafından ezilecek

Rusya: YPG çekilmezse Türk ordusu tarafından ezilecek

91
Singapur'da uçan taksi ilk şehir turunu attı

Singapur'da uçan taksi ilk şehir turunu attı

143
Rusya, Suriye'deki petrol yönetimi için kararını açıkladı

Rusya, Suriye'deki petrol yönetimi için kararını açıkladı

295
Erdoğan'a Rusya ile mutabakat soruldu

Erdoğan'a Rusya ile mutabakat soruldu

53
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir