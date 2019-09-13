Google'ın cihazı, bebeğiniz ağlamadan önce size haber verecek

Son yıllarda teknolojinin bir hsyli gelişmesiyle birlikte bebek izleme cihazlarına birçok yeni özellik eklendi. Bir zamanlar sadece ses iletebilen telsiz benzeri cihazlar, günümüzde video ve hareket sensörlerinden, sıcaklık göstergelerine kadar birçok yeni özellik ile donatıldı.

Google ise bu teknolojilerden tamamen farklı olara,k yapay zeka destekli yeni bir cihaz üzerinde çalışıyor. Şirket, bu yeni ürünle birlikte bebekleri uyanıp ağlamadan, ebeveynlere önceden haber verebilecek.

BEBEKLERİN HER HAREKETİ İZLENECEK

Uyku esnasında bebeğin hareketlerini ve gözlerini takip edecek yapay zeka destekli cihaz, normal bir cihazın tespit edemediği bebekteki rahatsızlık belirtilerini algılayabilecek. Cihaz, ayrıca bebeğin gözlerini sürekli izleyerek, uyuyup uyumadığını tespit edebilecek. Cihazda bulunacak konum izleme özelliği ile birlikte, bebeğin yattığı, oturduğu, ayakta olduğu ve beşikten çıkmaya çalıştığı gibi durumlar anında ebeveynlere iletilecek.

Bütün bu bilgileri sürekli olarak toplayacak cihaz, ayrıca bebeğin kaç dakika sonra uyanabileceğini de ebeveynlere aktaracak.

Google'a bağlı olan Nest şirketi; termostatlar, duman dedektörleri, akıllı kapı zilleri ve akıllı kilitler dahil olmak üzere birçok yeni akıllı ev ürünü geliştiriyor. Bu nedenle Google'ın yeni bebek izleme cihazının Nest bünyesi altında geliştirileceği belirtiliyor. Yapay zeka destekli cihaz hakkında yeni bilgiler geldiğinde sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

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