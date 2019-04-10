Google’ın drone teslimat hizmeti Avustralya’da başlayacak

Drone teknolojisinin her geçen gün gelişmesi, şirketlerin de bu teknolojiyi daha yaygın hale getirerek birçok alanda kullanmasını sağlıyor. Bu şirketlerden biri de dünya devi Google. Şirketin ilk drone yoluyla kargo teslimat hizmeti Avustralya’da resmen başlayacak.

Avustralya medyasında yer alan haberlere göre, Google’ı da içinde barındıran Alphabet’in alt kuruluşu “Wing”, son bir buçuk yıldır ilaç, çikolata, gıda, içecek ve yerel olarak üretilen kahve gibi ürünlerin teslimatı üzerinde denemeler yapıyordu.

Avustralya havacılık otoritesinin geçtiğimiz günlerde onayladığı proje kapsamında droneların otomatik olarak çalışmaları yerine uzaktan kumandayla kontrol edilmeleri ve sadece gündüzleri hizmet etmeleri talep edildi.

BELİRLİ BİR MESAFEDEN UÇACAKLAR

Droneların teslimat sırasında bazı ana yollara yaklaşması yasaklanırken, yayalara da belirli bir mesafeye kadar yaklaşma sınırı getirildi.

Havacılık otoritesi ayrıca, bazı kişilerin çift camlı pencerelerden bile droneların sesinin duyulduğu şikayeti üzerine ses sorunu üzerinde de çalışılacağını duyurdu. Yeni hizmetin gelecek haftalarda başkent Canberra’nın kuzey bölgelerinde başlayacağı belirtildi.

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