taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.689
Euro
6.41525
Altın
1304.54
Borsa
98135.3
Gram Altın
238.843

Google’ın drone teslimat hizmeti Avustralya’da başlayacak

Google'ın ilk drone ile teslimat hizmeti Avustralya'dan onay aldı.

DHA | 10.04.2019 - 09:17..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Drone teknolojisinin her geçen gün gelişmesi, şirketlerin de bu teknolojiyi daha yaygın hale getirerek birçok alanda kullanmasını sağlıyor. Bu şirketlerden biri de dünya devi Google. Şirketin ilk drone yoluyla kargo teslimat hizmeti Avustralya’da resmen başlayacak.

Avustralya medyasında yer alan haberlere göre, Google’ı da içinde barındıran Alphabet’in alt kuruluşu “Wing”, son bir buçuk yıldır ilaç, çikolata, gıda, içecek ve yerel olarak üretilen kahve gibi ürünlerin teslimatı üzerinde denemeler yapıyordu.

Avustralya havacılık otoritesinin geçtiğimiz günlerde onayladığı proje kapsamında droneların otomatik olarak çalışmaları yerine uzaktan kumandayla kontrol edilmeleri ve sadece gündüzleri hizmet etmeleri talep edildi.

drone

BELİRLİ BİR MESAFEDEN UÇACAKLAR

Droneların teslimat sırasında bazı ana yollara yaklaşması yasaklanırken, yayalara da belirli bir mesafeye kadar yaklaşma sınırı getirildi.

Havacılık otoritesi ayrıca, bazı kişilerin çift camlı pencerelerden bile droneların sesinin duyulduğu şikayeti üzerine ses sorunu üzerinde de çalışılacağını duyurdu. Yeni hizmetin gelecek haftalarda başkent Canberra’nın kuzey bölgelerinde başlayacağı belirtildi.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.

@eshteknoloji

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan: İstanbul'daki itirazın takipçisiyiz

Erdoğan: İstanbul'daki itirazın takipçisiyiz

456
ABD senatörlerinden Türkiye'ye S-400 tehdidi

ABD senatörlerinden Türkiye'ye S-400 tehdidi

301
Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları

Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları

7
İngiltere ile Rumlar arasında yeni anlaşma

İngiltere ile Rumlar arasında yeni anlaşma

112
'Ölü Mahmut' davası 40 yıl sonra çözüldü

'Ölü Mahmut' davası 40 yıl sonra çözüldü

22
Benzin ve motorine zam

Benzin ve motorine zam

218
Kılıçdaroğlu yoğun çalışma yürütüyor

Kılıçdaroğlu yoğun çalışma yürütüyor

99
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir