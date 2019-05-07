Google'ın geliştirici etkinliği bugün başlayacak: İşte yenilikler

Google'ın her yıl düzenlediği geliştirici etkinliği olan Google I/O, bugün itibarıyla ABD'nin Kaliforniya eyaletinde başlayacak ve 9 Mayıs Perşembe günü sona erecek.

Her yıl olduğu gibi bu sene de kullanıcıları heyecanlandıracak birçok yeniliğe ev sahipliği yapması beklenen etkinlikte, Pixel 3a ve Pixel 3a XL akıllı telefonlarının da tanıtılması bekleniyor. İşte Google'ın geliştirici etkinliğinde karşımıza çıkacak bazı yenilikler:

PIXEL 3a VE PIXEL 3a XL

Pixel 3 ve Pixel 4 telefonları arasında bir geçiş telefonu olması beklenen Pixel 3a, 5,6 inç büyüklüğünde bir ekran ile kullanıcıların karşısına çıkacak. Pixel 3a XL ise 6 inç'lik daha büyük bir ekrana sahip olacak. 399 dolardan başlayan fiyatlarla satılması beklenen yeni telefonlar Android Q işletim sistemi kurulu olarak kullanıcılara sunulacak.

ANDROID Q

Google'ın en yeni mobil işletim sistemi olan Android Q da bu etkinlikte tanıtılacak olan yenilikler arasında yer alıyor. Geçtiğimiz ay ilk resmi beta sürümü yayınlanan Android Q, kullanıcıların uzun zamandır beklediği gece modu özelliğine de sahip olacak. Dahili ekran kaydı, daha iyi bildirim yönetimi ve uygulama izinlerinde daha detaylı ayar yapabilme gibi özellikler de Android Q ile birlikte kullanıcılara sunulacak.

GOOGLE STADIA

Google'ın haftalar önce duyurduğu Google Stadia platformuyla ilgili yeni detaylar da Google I/O etkinliğinde ortaya çıkacak. İnternet üzerinden oyun oynanabilen bir platform olan Google Stadia, herhangi bir konsol ya da sistem gereksinimi bulunmadan kullanıcıların oyun oynamasına imkan sağlıyor. Oyun kurulumu ya da güncelleme gibi sorunları barındırmayan yeni platformun oyun dünyasında yeni ufuklar açması bekleniyor.

Google Stadia hakkında daha fazla bilgi almak için aşağıdaki videomuza göz atabilirsiniz.

ANDROID TV YENİLİKLERİ

Android TV'de gelecek dönemde göreceğimiz bir dizi yeniliğin de paylaşılacağı etkinlikte; Android Automotive, Chrome OS, Wear OS, yapay zeka, artırılmış gerçeklik ve Chromecast servislerindeki son yenilikler de tanıtılacak.

Google'ın etkinlikte tanıtacağı diğer yenilikleri, tanıtıldıktan sonra sizlerle paylaşacağız. Bizi takıp etmeye devam edin.

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