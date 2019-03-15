Google'ın üzerinde çalıştığı 4 yapay zeka projesi

Yapay zeka teknolojilerine öncülük eden Google, sürekli olarak yeni projeler hayata geçirerek herkesin yapay zeka teknolojisini kullanmasını istiyor. Bu teknolojiye milyon dolarlar harcayan şirketlerin başında gelen Google, yeni uygulamalarıyla bu teknolojiyle ne kadar yakından ilgilendiğini tüm dünyaya gösteriyor.

Bu yazımızda Google'ın üzerinde çalıştığı 4 yapay zeka projesini ele alıyoruz.

1. GOOGLE ASİSTAN

Şu anda muhtemelen size en yakın olan yapay zeka servisiyle başlayalım: Google Asistan. Yapay zeka destekli bir sanal asistan olan Google Asistan, hemen hemen bütün android telefonlarda kullanılabiliyor.

Google Asistan, konuşmanızı kaydederek analiz eder. Daha sonra bu analizleri kullanarak davranışlarını öğrenen Google Asistan, bunları kaydederek size daha kişiselleştirilmiş bir hizmet sunar. Google Asistan, sadece akıllı telefonlarda değil, Google ana sayfası ve pek çok akıllı ev cihazlarında kullanılıyor.

2. GOOGLE LENS

Google Asistan'dan farklı bir yapay zeka uygulaması olan Google Lens, ilk defa 2017 yılında Google Pixel telefonlarında kullanıldı. Daha sonra bütün android telefonlarda kullanılabilen Google Lens, ardından iOS işletim sistemi için de kullanıma açıldı.

Google Lens, akıllı telefonunuzun kamerasını kullanarak istediğiniz bir nesneyi veya metni tespit etmek ve tanımlamak için kullanılıyor. Yapay zeka teknolojisini kullanan Google Lens, Google Asistan uygulamasıyla da uyumlu bir şekilde çalışıyor.

3. DEEPMIND

DeepMind, Google tarafından 2014 yılında satın alınan İngiltere merkezli bir yapay zeka şirketidir. Bu şirket, çeşitli uygulamalar için yapay zeka ve makine öğrenmesini kullanarak Google bünyesinde faaliyetlerini sürdürüyor.

Deepmind şimdilerde, video oyunları için yapay zeka eğitimlerine başladı. Şirket, ayrıca tıbbi araştırmalara yardım etmek ve hastalıkların teşhisini sağlamak için de çalışmalar yapıyor.

Deepmind ayrıca akıllı telefonlar için de birtakım katkılar sağladı. Örneğin Google Play Store'da karşınıza çıkan uygulama önerileri, Android 9 Pie ile birlikte gelen Adaptive Battery ve Adaptive Brightness özellikleri Deepmind şirketinin bir ürünü.

4. GOOGLE DUPLEX

Google Duplex, sizin adınıza çağrılar yapan, rezervasyonlarınızı düzenleyen, randevularınızı alan, siparişlerinizi gözden geçiren, toplantılar gerçekleştiren ve benzer işleri yapmanızı kolaylaştıran bir yapay zeka uygulamasıdır.

Yapay zeka kullanarak bir insanın sesinden farksız konuşmalar gerçekleştiren Google Duplex, sizin adınıza birçok işi yapabiliyor. Google Asistan ile birlikçe çalışan uygulama günlük işerinizi halletmenizi sağlayabiliyor.

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