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Google'ın yeni oyun bulut platformu Stadia hakkında tüm bilgiler

Oyunseverler buraya! Oyun dünyasını sarsacak Google'ın yeni oyun platformu Stadia'yı anlattık.

Haber Merkezi | 27.06.2019 - 17:00..
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Google'ın geçtiğimiz günlerde resmi olarak tanıttığı Google Stadia, oyun bilgisayarlarının ve konsollarının tahtını sallamaya geliyor. Herhangi bir oyun bilgisayarına veya oyun konsoluna ihtiyacınız olmadan ve oyunları indirmenize gerek kalmadan birçok oyunu oynayabileceğiniz bulut tabanlı oyun hizmeti ile ilgili detayları, aşağıdaki videoda bulabilirsiniz.

Özellikle bilgisayar ve konsol oyunlarına meraklıysanız videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyoruz.

Google'ın bulut oyun platformu Stadia hakkında her şey -YouTube'dan İZLE

Playstation ve XBOX gibi güçlü rakiplerini geride bırakarak oyun dünyasını ele geçirmek isteyen Google Stadia, bakalım hedeflediği başarıya ulaşabilecek mi? Google Stadia'nın ülkemize ne zaman geleceği ve ülkemizdeki abonelik fiyatı ile ilgili henüz bir bilgi bulunmuyor.

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