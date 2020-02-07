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Google, rahatsız edici video reklamları Chrome'dan engelleyecek

Google, kullanıcıları rahatsız eden üç farklı videolu reklam türünü Chrome tarayıcısından engellemeye hazırlanıyor.

Haber Merkezi | 07.02.2020 - 10:09..
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İnternette dolaşırken hepimizin karşılaştığı reklamlar, hem reklam verenler hem de kullanıcılar arasında tartışmalara neden oluyor.  Reklamları engellemek için reklam engelleyici yazılımlar kullanılsa da bu durum internet sitelerinin gelirlerini de oldukça azaltıyor.

Google'ın bu konu hakkında ne düşündüğüne değinecek olursak, aslında şirketin hem reklam verenlerin hem de kullanıcıların yanında olduğunu söyleyebiliriz. Ancak Google, özellikle aniden araya giren ve kullanıcı deneyimini olumsuz etkileyen video reklamların karşısında duruyor.

Bir videodan önce, video sırasında veya sonrasında yayınlanabilecek birçok farklı reklam türü bulunuyor,

Ancak yapılan araştırmaya göre, insanların 8 dakikadan kısa süren video içeriğinde, özellikle rahatsız edici olduğunu düşündükleri üç reklam türü bulunuyor.

1. Videodan önce görününen, ilk 5 saniye içerisinde atlanamayan ve 31 saniyeden uzun reklamlar:

Google, rahatsız edici video reklamları Chrome'dan engelleyecek

2. Videonun ortasında kullanıcıların karşısına çıkan ve kullanıcı deneyimini kesintiye uğratan reklamlar

Google, rahatsız edici video reklamları Chrome'dan engelleyecek

3. Videonun üst tarafında ortaya çıkan ve ekranın yüzde 20'sinden fazlasını kapsayan reklamlar

Google, rahatsız edici video reklamları Chrome'dan engelleyecek

YUKARIDAKİ REKLAMLAR ARTIK ENGELLENECEK

Google'ın da üyeleri arasında bulunduğu Coalition for Better Ads (Daha İyi Reklamlar Koalisyonu), önümüzdeki 4 ay içerisinde web sitelerinin bu tür reklamları göstermeyi durdurması gerektiğini açıkladı. Ayrıca Google, web siteleri göstermeye devam etse de bu tür reklamları Chrome tarayısından tamamen engelleyecek.

YouTube'un da söz konusu reklam kurallarına uyacağı açıklanırken, Daha İyi Reklamlar Koalisyonu'nun diğer üyeleri Microsoft ve Facebook'tan ise şimdilik herhangi bir açıklama yapılmadı.

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