taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7336
Euro
6.3629
Altın
1492.08
Borsa
99838.3
Gram Altın
275.043
Bitcoin
53829.16

Gorbaçov: SSCB'yi ayakta tutabilirdik

Sovyetler Birliği'nin son lideri Mihail Gorbaçov, o dönemde SSCB'yi ayakta tutmanın mümkün olduğunu savundu.

AA | 29.10.2019 - 06:51..
  1. Haberler
  2. Politika
Whatsapp ile paylaş
Gorbaçov: SSCB'yi ayakta tutabilirdik

'Bahiste Neler Var: Küresel Dünyanın Geleceği' adlı yeni kitabında Sovyetler Birliği'ni nasıl ayakta tutmak istediğinden bahseden Mihail Gorbaçov, şu satırlara yer verdi:

"SSCB bünyesindeki cumhuriyetlerin siyasi egemenliğine, ekonomik bağımsızlığına, birliğin korunmasına giden yolun SSCB'yi yenilemekten, onu cumhuriyetlerin bazı yetkilerini devrettiği demokratik, gerçek ve etkili bir federasyona dönüştürmekten geçtiğine dair derin bir inanç besliyordum."

Gorbaçov: SSCB'yi ayakta tutabilirdik

ABD Başkanı Ronald Reagan ve Sovyet Genel Sekreteri Mihail Gorbaçov, iki ülke arasında silah kontrolünü sağlayan anlaşmayı 8 Aralık 1987 tarihinde imzalarken.

"YELTSİN LİDERLİĞİNDEKİ RUSYA, BÖLÜNMEYİ SEÇTİ"

Bu yoldaki belirleyici adımın yeni 'Birlik Anlaşması' olduğunu, ancak Ağustos 1991'deki darbenin anlaşmanın imzalanmasını engellediğine vurgu yapan Gorbaçov, "Ülkenin birliği için son ana dek mücadele ettim. Ancak SSCB'deki en büyük ülke olan Boris Yeltsin liderliğindeki Rusya, bölünme yoluna gitti" diyerek, dağılmadan Boris Yeltsin'i sorumlu tuttu.

Gorbaçov: SSCB'yi ayakta tutabilirdik

"RUSLAR, SOVYETLER'İ ÖZLÜYOR"

Milyonlarca insanın, bu adımın ağır bedellerini kısa sürede hissettiğini kaydeden Gorbaçov, "Tüm kamuoyu anketlerinde çıkan sonuçlara göre Rusların büyük bölümünün SSCB'nin dağılmasından pişmanlık duyması ve hayatlarındaki en zor dönemin 90'lar olduğunu düşünmesi kimseyi şaşırtmamalı" ifadelerini kullandı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Asker selamı veren İrfan Can Kahveci'ye UEFA soruşturması

Asker selamı veren İrfan Can Kahveci'ye UEFA soruşturması

59
McGurk'tan Türkiye'ye Bağdadi iftirası

McGurk'tan Türkiye'ye Bağdadi iftirası

28
ABD Bağdadi'nin cesedini denize gömdü

ABD Bağdadi'nin cesedini denize gömdü

42
Muharrem İnce: CHP'de bana selam vereni de harcıyorlar

Muharrem İnce: CHP'de bana selam vereni de harcıyorlar

14
Motosiklet sürücüsüne hem çarptı hem darbetti

Motosiklet sürücüsüne hem çarptı hem darbetti

12
9-0 sonrası Southampton oyuncuları maaşlarını bağışladı

9-0 sonrası Southampton oyuncuları maaşlarını bağışladı

3
Gorbaçov: SSCB'yi ayakta tutabilirdik

Gorbaçov: SSCB'yi ayakta tutabilirdik

2
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir