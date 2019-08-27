HDP'li Ahmet Türk'ün dudak uçuklatan harcamaları

Terör örgütü PKK ile ilişkisi tespit edilen Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün yerine İçişleri Bakanlığı tarafından kayyum ataması gerçekleştirdi.

Göreve geldikten sonra ilk olarak şehit yakınlarını işten çıkaran ve belediyenin borç içinde olduğunu savunan HDP'li Türk'ün 4 aylık dönemde bol keseden harcamalar yaptığı ortaya çıktı.

Belediyenin HDP yönetiminde olduğu dönemde CHP ve HDP'liler için harcadığı paranın miktarı 300 bin lira.

Ahmet Türk'ün odasına alınan yüklü miktardaki çay, kahve, fındık, fıstık faturaları da ortaya çıkan belgeler arasında.

HDP İÇİN HARCANAN PARALAR

HDP Eş Genel Başkanları Sezai Temelli ile Pervin Buldan'ın şehri ziyaret ettiğinde belediyenin harcadığı para 42 bin 550 lira. Üstelik ziyaret 1 saat 15 dakika sürdü.

Temelli ve Buldan'ın ziyareti sırasında 1.318 kişiye yemek verildi ve 71 bin 172 liralık fatura kesildi.

29 Nisan'daki Temelli ile Buldan'ın ziyaretinde ise, 16.00'da girilen otelden 17.15'te çıkıldı. 30 kişilik heyetle yapılan bu ziyarette 407 kişiye yemek gösterildi ve 28 bin liralık fatura kesildi.

ÇAYA KAHVEYE 40 BİN LİRA

HDP'li Ahmet Türk'ün makam odası için harcanan miktarlar da oldukça yüksek.

5 aylık görev dönemi boyunca Ahmet Türk'ün sadece çay kahve gideri 40 bin lira seviyesinde.

1 KOLİ SU 150 LİRA

Alınan 50 koli su için ödenen para ise 6 bin 560 lira. Bu rakama göre 1 koli suyun ücreti 150 lira seviyesinde.

ÇİKOLATA, FINDIK, FISTIK...

Ahmet Türk'ün makam odasındaki çikolata keyfi de unutulmadı.

Yine aynı adresten çikolata, fındık ve fıstık için de 35 bin 694 liralık faturalar paylaşıldı.