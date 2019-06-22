Göreve giderken şehit oldu

Çanakkale'nın Yenice ilçesi Seyvan köyü yakınlarında Yenice Emniyet Müdürlüğü'nde görevli komiser Ömer Işık (28), sivil polis aracıyla tek başına göreve giderken, direksiyon hakimiyetini kaybetti.

TAKLA ATARAK DURABİLDİ

Araç taklalar atarak, tarlaya uçtu. Emniyet kemeri bağlı olmayan genç komiser ise aracın açılan kapısından fırladı. Araç, genç komiserin 10 metre ilerisinde takla atarak durabildi.

ŞEHİT OLDU

Olay yerine çağrılan ambulansla Yenice Devlet Hastanesine kaldırılan komiser, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Arkadaşlarının şehadet haberini alan mesai arkadaşları ise hastaneye akın etti. Yenice Kaymakamı Ahmet Başer de hastaneye giderek, bilgi aldı.