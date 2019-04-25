1 Putin ve Kim'in hediye tercihi kılıç oldu Kim Jong-Un, bir araya geldiği Putin’e geleneksel bir kılıç hediye etti. Rus lider ise Kim’e bir süvari kılıcı ile bir çay takımı hediye etti.

2 Görevliye tokat atan Suriyeli kaçarken canından oluyordu Şanlıurfa'da dişi ağrıyan kızını götürdüğü hastanede kimliğini soran bilgi işlem görevlisine tokat atan Suriyeli İbrahim Halep, kaçmaya çalışırken çarptığı cam kapının kırılması sonucu ağır yaralandı.

3 Manisa'da arılar yanlış ilaçlamadan öldü Bal üreticilerine ait 5 bin kovan içerisinde bulunan milyonlarca bal arısı, bilinçsiz zirai ilaçlamadan dolayı telef oldu.

4 Yeni Malatyaspor-Galatasaray - CANLI SKOR Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Yeni Malatyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.

5 Jennifer Garner dünyanın en güzel kadını seçildi Jennifer Garner, bir dergi tarafından 2019 yılında dünyanın en güzel kadını seçildi ama ünlü oyuncu kendisini bu unvana layık bulmadı.

6 Rakka'da öldürülen sivil sayısı: 1600 Rakka'nın DEAŞ'dan temizlenmesi için düzenlenen operasyonlarda 1600 sivil öldü.