Gorillerden selfie pozu

Kongo'daki Virunga Ulusal Parkı'nda korucu olarak görev yapan Patrick Sadiki'nin gorillerle yaptığı selfie çekimleri tartışma yarattı.

İki gorilin, korucularla son derece samimi olduğu fotoğrafları görenler, gorillerin doğal olmadığını iddia etti.

BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU

Ancak park yetkilileri, gorillerin korucularla uzun süre iç içe oldukları için böyle samimi görüntüler verdiğini ve gorillerin gerçek olduğunu ifade etti.

Fotoğraflar sosyal medyada, 12 binden fazla beğeni alırken 14 bin kez paylaşıldı.