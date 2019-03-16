Görme engelli bakkal 49 yıldır esnaflık yapıyor

Düzce'nin Gölyaka ilçesi Güzeldere Köyü'nde bakkallık yapan Şen, kendisine verilen paraları tanıyor ve para üstünü eksiksiz veriyor.

7 ÇOCUK BABASI

6 yaşında geçirdiği kaza sonra görme yeteneğini kaybeden 7 çocuk babası Kemal Şen, köyde açtığı 'Şen Bakkal' isimli iş yerini işletiyor. Kendisine gelen müşterileri güler yüzle karşılayan Kemal Şen, veresiye alışverişleri cep telefonuna ses ile kaydediyor. Özellikle yaz mevsiminde Güzeldere Şelalesi'ne çıkan günübirlik tatilciler, mutlaka bakkal Kemal Şen'e uğrayarak alışveriş yapıyor.





PARALARI DOKUNARAK TANIYOR

Zaman zaman art niyetli bazı insanların az para verip çok para üstü istemesine karşın yeteneklerini geliştiren Kemal Şen, paralara dokunarak miktarını da biliyor ve para üstünü tam olarak veriyor.

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''SIRRIMI SÖYLEYEMEM''

Bakkallık mesleğine başlaması hakkında bilgiler veren Kemal Şen, ''Bu durumumu kötüye kullanmak isteyenler var. Mesela 10 lira diye 5 lira veriyor ve paranın üstünü istiyorlar. Azcık bir uyanık olmasak paranın üstünü geri vermemiz gerekiyor. Paraları tanıyorum. Ama bu sır açıklayamam.'' dedi.

''1992'DEN BERİ EŞİMLE BİRLİKTE ÇALIŞIYORUZ''

Kemal Şen'in eşi Ayfer Şen (50) ise, eşinin dışarıya muhtaç olmamasından dolayı mutlu olduklarını dile getirerek, ''Gayet memnunuz. Eşim evi idare etmeye çalışıyor. Bazen peşin bazen veresiye satış yapıyor. Müşteri çok olduğu zaman ben de yardımcı olmaya çalışıyorum. Herkes memnun. 1992 yılında evlendik. O zamandan bu zamana geçiniyoruz.'' diye konuştu.



