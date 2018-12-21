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Görme engelli çocuk kaldırıma park eden araca çarptı

Ordu'da görme engelli 14 yaşındaki Murat Yeniyıldız, görme engelliler için yapılan yola park edilen bir araca, başını çarptı.

DHA | 21.12.2018 - 19:52..
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Görme engelli çocuk kaldırıma park eden araca çarptı

Fatsa'ya bağlı Sakarya Mahallesi'nde ailesi ile birlikte oturan Yeniyıldız, yaya kaldırımına park edilen araçlar nedeniyle yürümekte zorluk çektiklerini anlattı.

"LÜTFEN PARK ETMEYİN"

Yeniyıldız, "O gün sarı çizgide yürüyordum. Bir anda araca başımı çarptım. Bu tür araç parkları ile çok karşılaşıyorum. Lütfen, yaya kaldırımına araç park etmesinler" dedi.

Görme engelli çocuk kaldırıma park eden araca çarptı VİDEO

"BU DURUMLA SIK SIK KARŞILAŞIYORUZ"

Anne Emine Yeniyıldız ise olayı 'mizansen' olarak değerlendirenler olduğunu belirterek, bunun doğru olmadığını söyledi. Otomobilin yola park edildiğini dile getiren Yeniyıldız, "Oğlumla birlikte yürüyorduk. Çizgi takibi yürüyüşü yapıyorduk. Oğlum kendisi yürümeye çalışırken, bir anda önündeki aracı fark edemedi. Başını otomobile çarptı. Bir komşumuzda görüntülemiş, sosyal medyada paylaşmış. Bu durumlarla sık sık karşılaşıyoruz. Park edilen araçlar nedeniyle sıkıntı yaşıyoruz. Sürücülerin daha dikkatli ve duyarlı olmalarını istiyoruz. Bunlar maalesef her zaman oluyor." diye konuştu.

Görme engelli çocuk kaldırıma park eden araca çarptı

Görme engelli çocuk kaldırıma park eden araca çarptı

Görme engelli çocuk kaldırıma park eden araca çarptı

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