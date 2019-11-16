Görme engelli dilencinin foyası ortaya çıktı

1 Barış Pınarı Harekatı'nda yaralanan asker şehit oldu Resulayn bölgesinde teröristlerin açtığı ateş sonucu yaralanan ve hastanede tedavisine devam edilen asker, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

2 Çin, 5G hizmetini beklenenden daha ucuza sundu Çin'de kullanılan 5G paketlerinin, beklenenden daha ucuz olduğu belirtildi.

3 Atatürk'e benzetilen kişiler arasında çekişme var Atatürk'e benzerliğini kullanarak para kazanan isimler, son dönemde sürekli gündemde.

4 Arnason: Merih sinirlermizi bozdu A Milli Takım'la 0-0 berabere kalarak EURO 2020 şansını kaybeden İzlanda'da moraller bozuk. İzlandalılar hem stadın atmosferinden hem de futbolcularımızın oyunundan çok etkilendiklerini ifade ettiler.

5 Bülent Arınç'ın kızı, damadı ve torunları kaza geçirdi Ankara'ya gidiş yolunda kaza yapan ve hafif yaralanan aile, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alındı.

6 Turizm araçlarında yaş sınırı 12'ye yükseltildi Turizm taşımacılığında kullanılan araçlar için daha önce 10 olan yaş sınırı, 12'ye çıkarıldı.