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Görme engelli dilencinin foyası ortaya çıktı

Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde görme engelli numarası yaparak dilenen dilenci, kendisine yardım eden kadının verdiği paraya bakarak cebine attı.

İHA | 16.11.2019 - 08:55..
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İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı’nda gözüne gözlük takarak eline aldığı sopa ile görme engelli numarası yapan dilenci Süha E. (67) isimli adam, kendisine yürüyen merdivenlerden inerken yardım eden kadından para istedi.

Kadının para vermesi üzerine parayı alan dilenci, önce paraya baktı sonra ise parayı cebine attı.

Görme engelli dilencinin foyası ortaya çıktı İZLE

NUMARA YAPTIĞI ANLAŞILDI

Dilencinin bu durumundan şüphelenen polis ekipleri, takibe aldı. Kısa süreli takibin ardından dilencinin numara yaptığını anlayan polis ekipleri, Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri ile birlikte İstiklal Caddesi’nde dilenciyi yakaladı.

Görme engelli dilencinin foyası ortaya çıktı

PARA CEZASI YEDİ, SERBEST KALDI

Yakalanan dilenciye para cezası kesen zabıta ekipleri, daha sonra serbest bıraktı. Serbest kalan dilenci, Taksim metro asansörüne binerek bölgeden uzaklaştı.

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