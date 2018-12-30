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Görme engelli öğrenci işaret dili dersinden muaf tutuldu

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) yüksek oranda görme engelli öğrencinin şikayet başvurusu üzerine işaret dili dersinden muaf tutulmasını sağladı.

Haber Merkezi | 30.12.2018 - 10:16..
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Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 4. sınıf öğrencisi ve yüksek oranda görme engelli genç işaret dili dersinden muaf tutulmak için kamu denetçiliği Kurumu'na (KDK) başvurdu.

BAŞVURDU

Vatandaş başvurusunda yüksek oranda görme engelli olduğunu, işaret dili dersinin tamamının görsellikle alakalı bulunduğunu, dersle ilgili kendisine yarar sağlayacak bir materyal olmadığını, bütün uygulamaların jest ve mimiklerle yapılmasından dolayı dersi takip etmekte ciddi güçlükler yaşadığını ifade etti.

KDK HAREKETE GEÇTİ

Şikayet başvurusu üzerine Ombudsman konunun dostane bir şekilde çözülmesini sağlayabilmek için Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Başkanı ve öğretim üyeleriyle iletişime

DERSTEN MUAF OLDU

Ombudsman ve eğitimcilerin arasındaki olumlu görüşmeler neticesinde yüksek oranda görme engelli öğrencinin işaret dili dersinden muaf tutulması sağlandı.

Kararın başvurucuya tebliğ edilmesiyle üniversite öğrencisi gencin mağduriyeti vatandaşın ücretsiz avukatlığını yapan KDK’nın girişimiyle giderildi.

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