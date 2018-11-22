Görme engelli öğretmenin eğitimle aydınlanan dünyası

İlk olarak Hakkari Yüksekova'da görev yapan ve 8 yıl önce Mersin'e gelen Fahrettin Sadıç, burada merkez Akdeniz ilçesindeki Mersin Ersoy Ortaokulu'nda görevini sürdürüyor.

BASTON KULLANMIYOR

Sabah ders saatinden önce dolmuşla okula gelen ve öğrencileri tarafından karşılanan öğretmen, uzun zamandır görev yaptığı okulun her yerini çok iyi bildiğinden baston kullanmadan rahatça hareket edebiliyor.

ÖĞRENCİLERİNDEN YARDIM

Hangi saatte hangi sınıfta dersi olduğunu, telefondaki uygulama sayesinde kolayca öğrenen Fahrettin Sadıç, her sınıftan kendisine yardımcı olması için seçtiği bir öğrencinin desteğiyle yoklama alıyor, derse katılmak isteyenlere de yine öğrencilerinin yardımıyla söz veriyor.

"BU SORUNU HALLEDİYORUM"

Fahrettin Sadıç, öğrencilerin kendisini çok sevdiğini ve yardımı olduğunu dile getirerek, "Görme engelli birinin öğrencilerin karşısına çıkıp bir şeyler anlatmasını farklı algılayabiliyorlar ama zamanla iletişim dilimizi kullanarak bu sorunu da aşıyoruz" ifadesini kullandı.