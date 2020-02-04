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Görüntülü sohbeti destekleyen en iyi 10 mobil uygulama

Ücretsiz görüntülü görüşme yapmanızı sağlayan en iyi 10 android ve iOS uygulamasını sizler için listeledik.

Haber Merkezi | 04.02.2020 - 11:33..
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Her ne kadar zaman yolculuğu ve ışınlanma gibi teknolojiler günümüzde bulunamasa da son yıllarda gerçekleşen teknolojik atılımlar, atalarımızın hayal bile edemeyeceği seviyeye ulaştı.

Daha önce yalnızca sesli iletişim kullanabilen akıllı telefon kullanıcıları, günümüzde yüksek hızlı bağlantı kullanarak takılmadan ve donmadan görüntülü görüşmeler gerçekleştirebiliyor.

Biz de sizler için, android ve iOS akıllı telefonlarınızda kullanabileceğiniz 10 farklı görüntülü görüşme uygulamasını listeledik.

1. GOOGLE DUO

googlw duo

Hem android hem de iOS işletim sisteminde bulunan ve Google tarafından geliştirilen  Duo uygulaması, diğer uygulamalara göre daha verimli çalışıyor. Takılma ve gecikme durumlarını neredeyse tamamen ortadan kaldıran uygulama, görüntülü görüşme uygulaması arayanların ilk tercihi olabilir.

 

2. SKYPE

skype

Google Play Store'da 1 milyardan fazla indirilen ücretsiz bir görüntülü görüşme uygulaması olan Skype, ayrıca bilgisayarlarda da en çok tercih edilen sohbet uygulamalarının başında geliyor.

 

3. VIBER

VİBER

Uzun yıllardır android  mağazasında bulunan ve daha sonra iOS için yayınlanan Viber, ilk çıktığında yalnızca sesli iletişim özelliğini desteklese de ardından uygulamaya görüntülü görüşme özelliği geldi ve uygulamaya sürekli yeni özellikler eklendi.

 

4. IMO GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞME

imo

IMO; 2G, 3G, 4G veya Wi-Fi bağlantıları üzerinden ücretsiz görüntülü ve sesli aramalar yapmanızı sağlayan başka bir görüntülü görüşme uygulamasıdır. Çok fazla bir özellik içermeyen uygulama, basit ve sade bir tasarımla karşımıza çıkıyor.

 

5. FACEBOOK MESSENGER

messenger

Facebook'un mesajlar özelliğinin yerini alan Messenger uygulaması, ayrıca kullanıcıların sesli ve görüntülü görüşme yapmalarını da sağlıyor. Facebook hesabınızla giriş yaparak kullanabileceğiniz uygulama, hem android hem de iOS cihazlarında kullanılabiliyor.

 

6. JUSTALK

just talk

Asıl amacı görüntülü sohbet sunmak olan JusTalk, diğer uygulamalar nedeniyle pek fazla kullanıcı tarafından bilinmese de yine de işini oldukça iyi yapıyor.

 

7.  WHATSAPP

WHATSAPP

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, her ne kadar görüntülü sohbet özelliğine birçok uygulamadan daha geç kavuşsa da yine de uygulama üzerinden, günde milyonlarca görüntülü görüşme gerçekleştiriliyor.

 

8. HANGOUTS

HH

Google'ın yıllar önce kullanıcılara sunduğu Hangouts uygulaması, kullanıcıların Google hesaplarını kullanarak birbirleriyle görüntülü görüşme yapmalarına olanak tanıyor. Oldukça basit bir arayüze sahip uygulama pek fazla bir özellik barındırmıyor.

 

9. LINE

LİNE

LINE, sadece mesajlaşmanın tadını çıkarmakla kalmayıp, aynı zamanda her yerden ve her zaman ücretsiz sesli ve görüntülü görüşmeler yapmanıza izin veren popüler bir mesajlaşma platformudur. Dünya çapında 500 milyondan fazla kullanıcıya ulaşan uygulama, android ve iOS platformlarında hizmet veriyor.

 

10. TANGO

TANGO

Bizi görüntülü görüşmeyle ilk tanıştıran uygulamalardan biri olan Tango, zamanla yeni özelliklerle oldukça geliştirildi. Ücretsiz yüksek kaliteli video ve sesli görüşmeler sunan Tango, diğer uygulamalardan daha az veri tüketmesiyle biliniyor.

 

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@eshteknoloji

Görüntülü sohbeti destekleyen en iyi 10 mobil uygulama

Görüntülü sohbeti destekleyen en iyi 10 mobil uygulama

Görüntülü sohbeti destekleyen en iyi 10 mobil uygulama

Görüntülü sohbeti destekleyen en iyi 10 mobil uygulama

Görüntülü sohbeti destekleyen en iyi 10 mobil uygulama

Görüntülü sohbeti destekleyen en iyi 10 mobil uygulamaGörüntülü sohbeti destekleyen en iyi 10 mobil uygulama

Görüntülü sohbeti destekleyen en iyi 10 mobil uygulama

Görüntülü sohbeti destekleyen en iyi 10 mobil uygulama

Görüntülü sohbeti destekleyen en iyi 10 mobil uygulamaGörüntülü sohbeti destekleyen en iyi 10 mobil uygulama

Görüntülü sohbeti destekleyen en iyi 10 mobil uygulama

Görüntülü sohbeti destekleyen en iyi 10 mobil uygulamaGörüntülü sohbeti destekleyen en iyi 10 mobil uygulama

Görüntülü sohbeti destekleyen en iyi 10 mobil uygulama

Görüntülü sohbeti destekleyen en iyi 10 mobil uygulama

Görüntülü sohbeti destekleyen en iyi 10 mobil uygulama

Görüntülü sohbeti destekleyen en iyi 10 mobil uygulama

Görüntülü sohbeti destekleyen en iyi 10 mobil uygulama

Görüntülü sohbeti destekleyen en iyi 10 mobil uygulama

Görüntülü sohbeti destekleyen en iyi 10 mobil uygulama

Görüntülü sohbeti destekleyen en iyi 10 mobil uygulama

Görüntülü sohbeti destekleyen en iyi 10 mobil uygulama

Görüntülü sohbeti destekleyen en iyi 10 mobil uygulama

Görüntülü sohbeti destekleyen en iyi 10 mobil uygulama

Görüntülü sohbeti destekleyen en iyi 10 mobil uygulama

Görüntülü sohbeti destekleyen en iyi 10 mobil uygulamaGörüntülü sohbeti destekleyen en iyi 10 mobil uygulama

Görüntülü sohbeti destekleyen en iyi 10 mobil uygulama

Görüntülü sohbeti destekleyen en iyi 10 mobil uygulamaGörüntülü sohbeti destekleyen en iyi 10 mobil uygulama

Görüntülü sohbeti destekleyen en iyi 10 mobil uygulama

Görüntülü sohbeti destekleyen en iyi 10 mobil uygulamaGörüntülü sohbeti destekleyen en iyi 10 mobil uygulama

Görüntülü sohbeti destekleyen en iyi 10 mobil uygulama

Görüntülü sohbeti destekleyen en iyi 10 mobil uygulama

Görüntülü sohbeti destekleyen en iyi 10 mobil uygulama

Görüntülü sohbeti destekleyen en iyi 10 mobil uygulama

Görüntülü sohbeti destekleyen en iyi 10 mobil uygulama

Görüntülü sohbeti destekleyen en iyi 10 mobil uygulama

Görüntülü sohbeti destekleyen en iyi 10 mobil uygulama

Görüntülü sohbeti destekleyen en iyi 10 mobil uygulama

Görüntülü sohbeti destekleyen en iyi 10 mobil uygulama

Görüntülü sohbeti destekleyen en iyi 10 mobil uygulama

Görüntülü sohbeti destekleyen en iyi 10 mobil uygulama

Görüntülü sohbeti destekleyen en iyi 10 mobil uygulama

Görüntülü sohbeti destekleyen en iyi 10 mobil uygulama

Görüntülü sohbeti destekleyen en iyi 10 mobil uygulama

Görüntülü sohbeti destekleyen en iyi 10 mobil uygulama

Görüntülü sohbeti destekleyen en iyi 10 mobil uygulamaGörüntülü sohbeti destekleyen en iyi 10 mobil uygulama

Görüntülü sohbeti destekleyen en iyi 10 mobil uygulama

Görüntülü sohbeti destekleyen en iyi 10 mobil uygulamaGörüntülü sohbeti destekleyen en iyi 10 mobil uygulama

Görüntülü sohbeti destekleyen en iyi 10 mobil uygulama

Görüntülü sohbeti destekleyen en iyi 10 mobil uygulama

Görüntülü sohbeti destekleyen en iyi 10 mobil uygulama

Görüntülü sohbeti destekleyen en iyi 10 mobil uygulama

Görüntülü sohbeti destekleyen en iyi 10 mobil uygulama

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