Gösteri uçağı nehre düştü: 1 ölü

Yanıklara diş macunu sürülmesinin yanlış olduğu belirten bir doktor, paylaştığı görselle uyarılarda bulundu.

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Pentagon: Türkiye bizim 70 yıllık dostumuz

Türkiye ile ABD arasında krize neden olan S-400'ler hakkında Pentagon, "İki ülkenin arasını Rusya bozamayacak" dedi.