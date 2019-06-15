Gösteri uçağı nehre düştü: 1 ölü

Polonya’nın Masovian bölgesinde yer alan Plock şehrinde, ‘Plock Air Picnic’ uçuş gösterisi yapıldı. Bu sırada Yakovlev Yak-52 tipi bir gösteri uçağı, Vistula Nehri’ne düştü.
UÇAK NEHRE ÇAKILDI
Olay yerine hemen helikopter, bot ve dalgıçlardan oluşan kurtarma ekibi gönderildi. 2,5 saat süren arama kurtarma çalışmaları sonucu itfaiye ekipleri, nehir kıyısından 3-10 metre uzaklığa düşen uçağın enkazına ulaştı.
Polonya'da uçuş gösterisinde uçak nehre düştü VİDEO
ALMAN PİLOT ÖLDÜ
Enkazı nehirden çıkaran ekipler, Alman vatandaşı olan 60 yaşındaki pilotun hayatını kaybettiğini tespit etti.
Kazanın nedeniyle ilgili araştırma başlatıldı.