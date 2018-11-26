Göstericileri döven polislere Macron'dan tebrik mesajı

Fransa'da, geçen hafta cumartesiden beri hükümetin akaryakıta ek vergi koymasını protesto eden 'sarı yelekliler', dün başta başkent Paris olmak üzere birçok kentte gösteriler düzenledi.

Polis, cadde çevresinde hasara neden olan ve birçok yeri ateşe veren göstericilere göz yaşartıcı gaz, tazyikli su ve cop kullanarak müdahale etti.

Eylemciler, polis müdahalesini engellemek amacıyla bariyer kurdu ve cadde üzerindeki taşları söktü.

POLİS GÖSTERİCİLERİ COPLA DÖVDÜ

Polisin sert müdahalelerde bulunduğu gösterilerde, gözaltına alınan onlarca gösterici var. Göstericiler, polis copuyla dövüldü, yerlerde sürüklendi.

Fransa'da polis göstericileri coplayarak dövdü ViDEO

MACRON'DAN POLİSLERE TEŞEKKÜR

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerine cesaretlerinden dolayı teşekkür ederken, polislere karşı şiddette bulunanların utanç duymaları gerektiğini, cumhuriyette şiddetin yeri olmadığını belirtti.

Öte yandan, Eyfel Kulesi’nin kapıları gösteriler nedeniyle ziyaretçilere kapatıldı.

AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR ZAMLANMIŞTI?

Fransa’da akaryakıt fiyatları yapılan son zamlarla birlikte 2000’lerin başından beri en yüksek fiyata çıktı.

Son 12 ay içerisinde dizel akaryakıta yüzde 23 zam yapılırken bir litre dizel yaklaşık 1.5 euro (yaklaşık 9 TL) oldu.

Macron yönetiminin doğaya verilen zararı azaltmak için hidrokarbon vergisi oluşturması, çevrecilerin takdirini toplarken, otomobil sahiplerinin tepkisini çekmişti. Hidrokarbon vergisi dizelde litre başına 7,6 euro sent ve benzinde 3,9 euro sent artırılmıştı.

Fransa’da 'Sarı yelekliler'in sokağa dökülmesine sebep olan yeni zam dalgası ise 1 Ocak 2019’da yürürlüğe girecek. Bu yeni zamlarda dizelin fiyatı 6,5 euro sent artacak ve petrol 2,9 euro sent artacak.