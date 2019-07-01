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Göstericilerin suratına biber gazı sıkan Fransız polisine soruşturma

Başkent Paris'teki gösterilerde Fransız polisi, göstericilere böceğe sıkar gibi biber gazı sıktı.

AA | 01.07.2019 - 21:42..
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Fransız polisine, son yılların en şiddetli sıcağın yaşandığı cuma günü Paris'te çevreci göstericilere biber gazıyla müdahale etmesini ardından ön soruşturma başlatıldığı belirtildi.

"ARAŞTIRILACAK"

Açıklamada, soruşturmada polisin hangi şartlarda eylemcilere biber gazı kullandığının araştırılacağı kaydedildi.

Fransız polisi göstericileri biber gazına buladı VİDEO

Paris'te cuma günü çevreci göstericiler hükümetin iklim konusundaki attığı adımların yetersiz kaldığına dikkati çekmek için eylem yapmıştı. Polisin, şiddete başvurmayan eylemcilere sıklıkla biber gazı kullandığına dair görüntüler sosyal medyada yankı uyandırmıştı.

Göstericilerin suratına biber gazı sıkan Fransız polisine soruşturma

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