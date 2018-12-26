Gösteriler nedeniyle Fransa ekonomisi zarar etti

Fransa Ekonomi Bakanlığı'nın verilerine göre, Sarı Yelekliler'in eylemlerinin başlamasından bu yana, şirketlerin uğradığı zararlar nedeniyle 43 bin kişi işsiz kaldı.

TİCARETTE YÜZDE 25 CİRO KAYBI

İşsiz kalan bu kişilerin, devlete maliyetinin en az 28 milyon euro olduğu belirtildi.

Ekonomi İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Agnes Pannier-Runacher, yaptığı açıklamada, gösterilerin, ticarette yüzde 25 ciro kaybına neden olduğunu vurguladı.

AVM'LERİN UĞRADIĞI ZARAR 2 MİLYAR EURO

Ulusal Alışveriş Merkezleri Konseyi'nden (CNCC) yaklaşık 10 gün önce yapılan yazılı açıklamada, eylemlerin başlamasından bu yana, alışveriş merkezlerindeki ziyaretçi sayısında önemli düşüş yaşandığı belirtilmişti.

Açıklamada, 800 alışveriş merkezinin olduğu ülkede, gösteriler nedeniyle 280 merkezin uğradığı zararın 2 milyar euro olduğu kaydedilmişti.

PROTESTOLARIN NEDENİ

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım'da başlayan, ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine yönelik öfkeye ve isyana dönüşen Sarı Yelekliler'in eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosu haline dönüştü.

Genellikle, şehir merkezlerindeki yüksek kiralar nedeniyle kırsal bölgelere yerleşenlerden oluşan göstericiler, Macron ve yönetiminden ekonomik koşulların iyileştirilmesini talep ediyor.

Sarı Yelekliler, bunun yanı sıra hayatlarını yakından ilgilendirecek konuların ve bununla ilgili çıkacak yasaların, referandum yoluyla halka sorulmasını istiyor. Gösterilerde, şu ana kadar 10 kişi hayatını kaybederken, 4 bin 500'den fazla kişi gözaltına alındı, binden fazla kişi yaralandı.

Fransa'dan Suriye açıklaması: DEAŞ yenilmedi