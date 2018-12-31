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Göz tembelliği nedir

Göz tembelliği (ambliyopi); çoğunlukla tek gözde ortaya çıkan görme azlığıdır.

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Göz tembelliği (ambliyopi); gözde ve görme yollarında bilinen bir hastalık değildir. genelde kişide; görmede bulanıklık, görme azlığı, çift görme gibi belirtilerle ortaya çıkar.

Göz tembelliği nedir

ANORMAL ETKİLEŞİM OLUŞABİLİR

Katarakt, göz kapağı düşüklüğü, korneal ve skar gibi hastalıklarla beyin ve göz arasında anormal etkileşim oluşabilir. Bu nedenle tek veya çift gözde göz tembelliği meydana gelir.

Göz tembelliği nedir

GÖZ TEMBELLERİNİN GÖZÜNÜ KAYBETME ORANI DAHA FAZLA

Kişi göz muayenesi olduktan sonra tedavi edilmelidir. Göz kapamanın tam veya kısmi zamanlı yapılması tavsiye edilebilir. Ancak bu tedavi yönteminin 11-12 yaşlarına kadar etkili olduğu biliniyor.

Bütün hayatı ve özellikle de iş yaşantısını etkileyen bu rahatsızlıkta gözü kaybetme oranı; diğer kişilere göre 2 ila 6 kat daha fazladır.

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