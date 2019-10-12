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Göz yansımasından adresini bulup pop yıldızına saldırdı

Japonya'da saldırgan, pop yıldızının adresini sosyal medyada paylaştığı selfie'lerden buldu.

AA | 12.10.2019 - 07:11..
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Japonya'nın başkenti Tokyo'da pop müzik grubu Tsukinukeniyomi'nin yıldızı Ena Matsuoka'ya saldırmak suçundan gözaltına alınan hayranı, şarkıcının adresini sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarda gözlerindeki yansımalardan tespit ettiğini söyledi.

ÖNCE TREN İSTASYONUNU BULDU

Yerel medyada yer alan haberlere göre Hibiki Sato adlı zanlı, ifadesinde hayranı olduğu Tenshitsukinukenşyomi grubunun üyesi Matsuoka'nın fotoğraflarından birinde gözlerine yansıyan bir tren istasyonu tabelası gördüğünü söyledi.

Sato, Google haritalarının yardımıyla istasyonu bulduktan sonra diğer fotoğraflardan şarkıcının gözüne yansıyan perdelerin konumu ve ışığın geliş açısını inceleyerek, Google Sokak Görünümü'nde apartmanın yerini bulduğunu anlattı.

SALDIRGAN KAMERALARDAN TESPİT EDİLDİ

Polise göre 1 Eylül akşamı evine dönen 21 yaşındaki Matsuoka'ya arkadan yaklaşan zanlı, bir bez parçasıyla ağzını kapadığı şarkıcıyı kuytu bir yere sürükledi. Boğuşma sırasında cinsel tacize uğrayan Matsuoka yüzünden yaralandı. Daha sonra kaçan saldırgan güvenlik kamerası görüntülerinin yardımıyla 17 Eylül'de yakalandı.

Japon gazetesi Sankei Shimbun'a konuşan bir polis yetkilisi, "İnsanlar sosyal medyada fotoğraf ve video paylaşırken kişisel verilerini ele verme riskini dikkate almalı" dedi.

2016'da bir Japon kadın şarkıcı, gönderdiği hediyeyi kabul etmeyen hayranının saldırısına uğramıştı. Sahneye çıkmaya hazırlanırken saldırıya uğrayan Mayu Tomita, boynu, göğsü, kolları ve sırtına isabet eden 20'den fazla bıçak darbesiyle ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı.

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