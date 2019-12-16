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Gözaltı ışık dolgusu ile çekici bakışlar

Dr. Mustafa Karataş daha genç ve taze bakışlar yaratmanın sırrını açıklıyor ve ışık dolgusu’nun sizin için neler yapabileceğini anlatıyor.

Özel İçerik | 16.12.2019 - 10:37..
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Zaman geçtikçe gözaltlarında oluşan şişlikler, çökme ve morluklar yaşınızın olduğundan daha büyük görünmesine sebep olur. 30'lu yaşlardan sonra özellikle cildin kendini yenileme süreci yavaşlamaya başladığından cilt eskisine oranla çok daha kuru ve kırılgan bir hâl alır. Böylece göz çevresindeki ilk ince çizgiler belirmeye başlar. Cilt artık eskisi kadar sıkı ve pürüzsüz değildir. Ciltte kurur, ince çizgiler belirmeye başlar ve bundan ilk nasibini alan da göz çevrenizdir.

Kişiye yorgun ve yaşlı bir görünüm veren gözaltı morluklarının, bu bölgedeki çöküklüğün temelinde genelde genetik faktörler yatar. Bu problemler uyku düzensizlikleri, stres ve yorgunluğa bağlı olarak da ortaya çıkabilir. Her iki durumda da söz konusu sorunları göz altı ışık dolgusu ile çözmek mümkün...

Gözaltı ışık dolgusu ile çekici bakışlar

Göz Altı Işık Dolgusu nedir?

Cilt içinde, eklemlerde, kaslarda bulunan hyalüronik asidin en önemli özelliği kütlesel hacminden bin kat daha fazla su tutabilmesi, su moleküllerini kendine bağlamasıdır. Eklemlerin kayganlığını sağlayan, cilde nemli, taze bir görünüm veren bu madde yaşla birlikte azalmaya başlar. Işık dolgusu hem hyalüronik asit hem de diğer yapılandırıcı maddelerle cilt kalitesini artırır, cilde daha taze ve genç bir görünüm verir. Gözaltı ışık dolgusu gözaltında ve yanak arasındaki oluklar ve çöküklükleri tedavi etmede, gözaltı morluklarını belirgin bir şekilde hafifletmede en etkili tedavidir.

Göz çevresinin çok daha pürüzsüz ve aydınlık görünmesini sağlayan , çeşitli vitaminler, aminoasitlerle zenginleştirilmiş formülün etkisi enjekte edilir edilmez, yani tedavinin hemen ardından görülebilir.  Ancak işlemin en iyi halini alması için 10 gün kadar bir süre geçmesi gerekir. Işık dolgusunun kalıcılığı 1-1,5 sene kadardır.

Işık dolgusu hakkında her şey…

  • Gözaltındaki çöküklüğün giderilmesine yardımcı olur

  • Göz çevresindeki cildin kalitesini artırmakta etkilidir

  • Gözaltı morluklarının hafiflemesini sağlar

  • Uygulama süresi ortalama 5-10 dakikadır

  • İşle sonrasında ödem ve morluklar görülmesi normaldir

  • Tek seanslık bir işlemdir

  • Etkisi 1-1,5 sene kadar sürer tek seans yeterli oluyor.

  • İşlemin nihai halini alması 10 gün kadar sürer

  • İçindeki vitamin ve aminoasitlerle yaşlanma sürecini yavaşlatır

  • Daha pürüzsüz, aydınlık ve genç görünümlü bir göz çevresi yaratmakta en etkili tedavidir

Gözaltı ışık dolgusu ile çekici bakışlar

Dr.Mustafa Karataş

Medikal Estetik Hekimi

https://www.drmustafakaratas.com

Facebook: @drmustafakaratas

Instagram: @drmustafakaratas

YouTube - Dr. Mustafa KARATAŞ

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