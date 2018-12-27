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Gözaltına alınan HDP’li başkanın evinden FETÖ yayınları çıktı

Kahramanmaraş’ta, HDP’nin Pazarcık İlçe Başkanı Murat Güvenç, terör örgütü PKK/KCK’nın propagandasını yapmaktan gözaltına alındı. Şüphelinin evinden, FETÖ yayınları çıktı.

İHA | 27.12.2018 - 14:09..
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Kahramanmaraş’ta, İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, Pazarcık Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör örgütü PKK/KCK ile ilgili propaganda soruşturma kapsamında çalışma yaptı.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ'Nİ KENDİNCE AŞAĞILADI

Polisin çalışmasında, HDP Pazarcık İlçe Başkanı Murat Güvenç’in, bölücü terör örgütünün propagandasını yaptığı ve sosyal medya üzerinden Türkiye Cumhuriyeti’ni kendince aşağıladığı tespit edildi. Bunun üzerine Murat Güvenç, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Gözaltına alınan HDP’li başkanın evinden FETÖ yayınları çıktı

EVİNDE FETÖ YAYINLARI BULUNDU

Şüphelinin evinde yapılan aramada, FETÖ ile bağlantısı tespit edilip, KHK ile kapatılan 20 adet yayın bulundu.

Emniyete götürülen şüphelinin, sorgusu tamamlandıktan sonra Pazarcık Adliyesine sevk edildi.

Gözaltına alınan HDP’li başkanın evinden FETÖ yayınları çıktı



Gözaltına alınan HDP’li başkanın evinden FETÖ yayınları çıktı

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