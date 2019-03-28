Gözaltına alınmamak için hamileliğini kullandı

Bursa İnegöl'de bir evden 100 bin lira değerinde ziynet eşyası çalındı. Ev sahibinin şikayeti üzerine İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Çalışmalar sürerken, akşam saatlerinde ekipler şüphelilerin bir otomobille hareket halinde olduklarını belirledi. Şüphelilerin aracını takibe alan ekipler 'dur' ihtarında bulundu. Ancak araçtakiler ihtara uymayarak kaçtı. Yaşanan kovalamaca sonucu durdurulan araçtaki Songül G., Handan U. (26), Nehir K. (25), Savaş S. (26) ve Yılmaz G. (30), gözaltına alındı.

HAMİLE ŞÜPHELİ HASTANEYE KALDIRILDI

Şüpheliler polis aracına bindirildikleri sırada, 9 aylık hamile olduğu öğrenilen Songül G., doğum sancılarının başladığını iddia etti. Bunun üzerine polisler, 112 Acil'den yardım istedi. Songül G., olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Songül G.'nin kadın hastalıkları ve doğum kliniğinde gözetim altında tutulduğu öğrenildi.

GÖZALTINA ALINMAMAK İÇİN YALAN SÖYLEMİŞ

Gözaltına alındığı sırada 9 aylık hamile olduğunu ve doğum sancısı çektiğini belirterek, 112 sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Songül G.'nin, doktorlar tarafından yapılan müdahalesinde 7 aylık hamile olduğu belirlendi.

Doktorlar, genç kadının hamileliğinin normal bir şekilde sürdüğünü ve doğum sancısı çekmesinin söz konusu olmadığı uyarısında bulundu. Polis ekiplerine durumu itiraf eden Songül G., verdiği ilk ifadesinde, ''Gözaltına alınmamak için doğum sancımın başladığını söyledim. Polislerin de hastaneye geleceğini düşünemedim.'' dedi. Songül G., polis ekipleri tarafından hastaneden çıkartılarak İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.















