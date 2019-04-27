taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9335
Euro
6.6166
Altın
1286.12
Borsa
94783.14
Gram Altın
245.433

Gözaltındayken kaçmaya çalışan zanlı yakalandı

Antalya'da sağlık kontrolüne götürülürken polisin elinden kaçmaya çalışan şüpheli, ayakkabısı ayağından çıkınca kısa sürede yakalandı.

İHA | 27.04.2019 - 13:31..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından hırsızlıktan gözaltına alınan şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilmesi için binadan çıkarıldı.

AYAKKABILARI AYAĞINDAN ÇIKTI

Binanın giriş kapısı önüne getirilen şüpheli, bir anda kaçmaya başladı. Kapıdan çıkarak sokakta koşmaya başlayan şüphelinin, bağcıkları çözülmüş olan ayakkabısı da ayağından çıktı. Çoraplarıyla koşmaya devam eden şüphelinin arkasından çok sayıda polis ekibi harekete geçti.

Polisin elinden kaçan şüpheli kovalamacayla yakalandı İZLE

KÖŞEYİ DÖNER DÖNMEZ YAKALANDI

Köşeyi döner dönmez yakalanan şüpheli, gözaltına alındı. Elleri ters kelepçelenen ve "Nefes alamıyorum, pantolonum düşüyor." diyen şüpheli, yeniden Asayiş Şube Müdürlüğü nezarethanesine konuldu.

Gözaltındayken kaçmaya çalışan zanlı yakalandı

Şüphelinin sokak ortasındaki ayakkabıları da polis tarafından alındı.

Gözaltındayken kaçmaya çalışan zanlı yakalandı

Gözaltındayken kaçmaya çalışan zanlı yakalandı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılcahamam'da konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılcahamam'da konuştu

453
Erdoğan'dan belediye başkanlarına araç uyarısı

Erdoğan'dan belediye başkanlarına araç uyarısı

721
ABD Savunma Bakan Vekili: F-35 programı çuvalladı

ABD Savunma Bakan Vekili: F-35 programı çuvalladı

41
İtalya İçişleri Bakanı: AB'ye Türkiye değil Rusya girsin

İtalya İçişleri Bakanı: AB'ye Türkiye değil Rusya girsin

108
Havalimanında çalışan Tuğçe Selvi'nin ifadesi

Havalimanında çalışan Tuğçe Selvi'nin ifadesi

145
Abdullah Avcı'nın şampiyonluk hesabı

Abdullah Avcı'nın şampiyonluk hesabı

74
Mardin’de kaçak elektrik için kan döktüler

Mardin’de kaçak elektrik için kan döktüler

189
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir