Erdoğan: Esasen biz İstanbul ve Ankara'da kaybetmedik

1 Murat Boz evlilik iddiaları ile ilgili konuştu 4 yıldır oyuncu Aslı Enver ile birlikte olan Boz, '10 Mayıs'ta evleniyorlar' iddialarına karşılık; "Benim neden haberim yok?" yanıtını verdi.

2 Avrupalı seçmen aşırı sağ partilere uzak değil Avrupa'da yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesinde yapılan anketlerde aşırı sağ partilerin oylarını arttırdığı görüldü. Söz konusu partilerin yüzde 10'un üzerinde oy alması bekleniyor.

3 Bozyazı’da cami törenle açıldı Mersin’in Bozyazı ilçesinde yapımı tamamlanan Şehitler Camisi düzenlenen törenin ardından ibadete açıldı.

4 Gözaltındayken kaçmaya çalışan zanlı yakalandı Antalya'da sağlık kontrolüne götürülürken polisin elinden kaçmaya çalışan şüpheli, ayakkabısı ayağından çıkınca kısa sürede yakalandı.

5 Ticari minibüs ile otobüs çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı Esenyurt’ta ticari bir minibüs ile otobüs çarpıştı. 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin de ağır yaralandığı kaza anı saniye saniye kameraya yansıdı.

6 K.Irak'ta terör hedefleri imha edildi Irak'ın kuzeyindeki Haftanin, Avaşin-Basyan ve Zap bölgelerine düzenlenen harekatlarda, terör örgütü PKK tarafından kullanılan hedefler imha edildi.