Gözde bölümlerde kontenjan açığı

Milyonlarca öğrencinin ter döktüğü üniversite sınavı YKS'nin, yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar hayalini kurduğu bölümü ve üniversiteyi kazanırken, herhangi bir yükseköğretim kurumuna yerleşemeyen öğrenciler için ek yerleştirme süreci var.

Buna göre, üniversite yerleştirme sonuçlarının ardından örgün öğretimdeki 71 bin 233 ve açıköğretimdeki 25 bin 749 boş kontenjan için ÖSYM’nin belirleyeceği bir tarihte ek yerleştirme yapılacak.

MÜHENDİSLİKLER BOŞTA

Adayların hala gözde bölümler için şansı sürüyor. Bu bölümler arasında yer alan mühendislikte toplamda 16 bin 690 kontenjan boş kaldı. Lisanstaki boş kontenjanların yüzde 44’ünü mühendislik bölümleri oluşturdu.

TIP DOLDU

Adayların en çok tercih ettiği tıp fakültelerinde boş yer kalmadı. Hem devlet hem de vakıf üniversitelerinin kontenjan sıraları doldu. Devlet üniversitelerinde hukuk için boş yer kalmazken, vakıflarda ve Kıbrıs üniversitelerinde 619 kontenjan boş kaldı.