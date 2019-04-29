Gözde Kansu: Senin için 7 yıl ağladım

Oyuncu Gözde Kansu, kardeşinin yeni yaşını Instagram'da paylaştığı fotoğrafla kutladı.

"SEN BENİM ABLAM OLSAYDIN 10 NUMARA İNSAN OLURDUM"

Kardeşiyle fotoğrafını paylaşan Kansu, altına şu notu yazdı: "7 yıl nerde benim kardeşim diye ağladıktan sonra...27 Nisan! Simgem... Canım yarım, dengem! Benim hayatta gözdem sensin! Hatta sen ablam olsaydın 10 numara insan olurdum şu hayatta... Varlığına bin şükür! Her halinle yine severdim, kalktın müthiş bir insan oldun çıktın... Kalbin, aklın, yeteneklerin, kişiliğin, kararların, hayatın önünde saygıyla eğiliyorum... Hayatta en çok seni seviyorum! İyi ki doğdun kardiişiiiiiimmm"