taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9513
Euro
6.6486
Altın
1285.68
Borsa
94783.14
Gram Altın
246.046

Gözde Kansu: Senin için 7 yıl ağladım

Oyuncu Gözde Kansu'nun kardeşi Simge Kansu, için sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Haber Merkezi | 29.04.2019 - 07:17..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

Oyuncu Gözde Kansu, kardeşinin yeni yaşını Instagram'da paylaştığı fotoğrafla kutladı.

"SEN BENİM ABLAM OLSAYDIN 10 NUMARA İNSAN OLURDUM"

Kardeşiyle fotoğrafını paylaşan Kansu, altına şu notu yazdı: "7 yıl nerde benim kardeşim diye ağladıktan sonra...27 Nisan! Simgem... Canım yarım, dengem! Benim hayatta gözdem sensin! Hatta sen ablam olsaydın 10 numara insan olurdum şu hayatta... Varlığına bin şükür! Her halinle yine severdim, kalktın müthiş bir insan oldun çıktın... Kalbin, aklın, yeteneklerin, kişiliğin, kararların, hayatın önünde saygıyla eğiliyorum... Hayatta en çok seni seviyorum! İyi ki doğdun kardiişiiiiiimmm"

Gözde Kansu: Senin için 7 yıl ağladım

Gözde Kansu: Senin için 7 yıl ağladım

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
New York Times'ın iddiası: İran ABD'ye savaş açabilir

New York Times'ın iddiası: İran ABD'ye savaş açabilir

24
Alanyaspor'un otobüsü devrildi: 7 futbolcu yaralandı

Alanyaspor'un otobüsü devrildi: 7 futbolcu yaralandı

36
Sri Lanka'da burkalara yasak geldi

Sri Lanka'da burkalara yasak geldi

81
Lübnan'da bayrak asma etkinliği

Lübnan'da bayrak asma etkinliği

17
Kadınlara cinsel organını gösteren sapık yakalandı

Kadınlara cinsel organını gösteren sapık yakalandı

17
Bilim insanları: Yağlı balık ölümü tetikliyor

Bilim insanları: Yağlı balık ölümü tetikliyor

19
Ramazan öncesinde kırmızı ete zam geldi

Ramazan öncesinde kırmızı ete zam geldi

21
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir