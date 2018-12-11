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Gözetimsiz sınav uygulaması hayata geçirildi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un dile getirdiği gözetimsiz sınav uygulaması, Ağrı Alparslan Ortaokulunda da hayata geçirildi.

DHA | 11.12.2018 - 09:04..
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Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk'un teşvikiyle Türkiye'nin farklı bölgelerinde uygulanan gözetimsiz sınav, Ağrı'da pilot olarak seçilen Alparslan Ortaokulunda hayata geçirildi.

GÖZETİMSİZ SINAV

"Biz size güveniyor ve inanıyoruz" temasıyla başlatılan uygulama dolayısıyla İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, okulda 8/F sınıfı öğrencileriyle bir araya geldi.

Öğrencilerin sınav kağıtlarını dağıtan Tekin, okulda gözetimsiz sınav yapıldığını öğrendiğinde gelip görmek istediğini söyledi.

Gözetimsiz sınav uygulaması hayata geçirildi

PİLOT OKUL SEÇİLDİ

Okul idaresi ve ilk sınavı yapacak öğretmenin öğrencilerine çok güvendiğini ifade eden Tekin, "Öğrenciler de kendilerine çok güveniyorlar. Ben de sınav kağıtlarını dağıttım. Sınıftan çıkacağız ve öğrencileri yalnız bırakacağız. Sınıf, gözetmen olmadan öğrencilerimize kalacak. Bakanımız Sayın Ziya Selçuk, özellikle illerimizde gözetmensiz sınavı dile getirdi. Gündeme getirdiği andan itibaren ilimizde uygulamaya başladık. Pilot olarak da bu okulumuzu seçtik. Diğer okullarımızda da bunu yaygınlaştıracağız. Başarılı olacağımıza da inanıyoruz" diye konuştu.

Gözetimsiz sınav uygulaması hayata geçirildi

ÖĞRENCİLERİNE GÜVENİYOR

Sınıf öğretmeni Yasin Aybay, "Öğrencilerime çok güveniyorum. İnşallah yüzümüzü karar çıkartmazlar ve örnek oluruz. Biz de bu ilkin heyecanını yaşıyoruz. Artık inşallah hep birlikte başarırız. Her şey öğrencilerimizin elinde. Biz onlara güveniyoruz." dedi.

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