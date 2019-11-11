Gözü dönmüş hırsızlar iz bırakmamak için evi yakacaktı

Mersin İl Jandarma Komutanlığına bağlı Silifke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli hareketlerde bulunan bir araç içerisindeki 4 kişiyi takibe aldı.

Bir süre aracı takip eden ekipler, daha sonra durdurarak arama yaptı.

EVİ YAKACAKLARDI

Şahısların araçlarında yapılan aramada 1 levye, 1.5 litre benzin, 1 paket plastik eldiven, 1 kar maskesi bulundu. Şahıslar, Tarsus ilçesinden hırsızlık yapmak amacıyla Silifke'ye geldiklerini, Atakent Mahallesinde tespit ettikleri bir evde hırsızlık yaptıktan sonra geride iz bırakmamak için evi yakacaklarını itiraf etti.

Gözaltına alınan şahıslar, İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.