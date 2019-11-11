taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7882
Euro
6.3856
Altın
1464.96
Borsa
102494.62
Gram Altın
272.385
Bitcoin
50911.49

Gözü dönmüş hırsızlar iz bırakmamak için evi yakacaktı

Mersin'de bir evden hırsızlık yapan 4 kişi, gözaltına alındı. Şahısların, iz bırakmamak için evi yakmak istediklerini itiraf ettiği öğrenildi.

İHA | 11.11.2019 - 10:29..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Mersin İl Jandarma Komutanlığına bağlı Silifke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli hareketlerde bulunan bir araç içerisindeki 4 kişiyi takibe aldı.

Bir süre aracı takip eden ekipler, daha sonra durdurarak arama yaptı.

Gözü dönmüş hırsızlar iz bırakmamak için evi yakacaktı

EVİ YAKACAKLARDI

Şahısların araçlarında yapılan aramada 1 levye, 1.5 litre benzin, 1 paket plastik eldiven, 1 kar maskesi bulundu. Şahıslar, Tarsus ilçesinden hırsızlık yapmak amacıyla Silifke'ye geldiklerini, Atakent Mahallesinde tespit ettikleri bir evde hırsızlık yaptıktan sonra geride iz bırakmamak için evi yakacaklarını itiraf etti.

Gözü dönmüş hırsızlar iz bırakmamak için evi yakacaktı

Gözaltına alınan şahıslar, İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İzleyiciden gelen yorum Altaylı'yı kızdırdı

İzleyiciden gelen yorum Altaylı'yı kızdırdı

182
İsrail Arap ülkeleriyle yakınlaşıyor

İsrail Arap ülkeleriyle yakınlaşıyor

165
Kılıçdaroğlu bir etkinlikte Atatürkçülük hakkında konuştu

Kılıçdaroğlu bir etkinlikte Atatürkçülük hakkında konuştu

352
Romanlar söz sahibi olabilmek için parti kuracaklar

Romanlar söz sahibi olabilmek için parti kuracaklar

108
Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı'na 15 ülke katılıyor

Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı'na 15 ülke katılıyor

26
Bolivya Devlet Başkanı'nın evi yağmalandı

Bolivya Devlet Başkanı'nın evi yağmalandı

46
Batman'da askeri araç kaza yaptı

Batman'da askeri araç kaza yaptı

22
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir