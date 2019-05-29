Gözünden aldırdığı et parçası hayatını kararttı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi 59 yaşındaki Emine Bozdağ, yaklaşık 8 yıl önce göz kapağındaki et parçası için tedaviye gitti.

OLUMLU CEVAP ALAMADI

Yapılan testlerin ardından göz kapağındaki ‘ben’ büyüklüğündeki et parçasından küçük bir operasyon ile kurtulan Bozdağ, bir süre sonra sancılar çekmeye başladı. Göz kapağı günden güne kötüleşen ve bu süre zarfında çeşitli tedavi yöntemlerine de başvuran kadın, tedavi için gittiği bütün doktorlardan olumlu bir cevap alamadı.

Sol gözünün kapağı, açılamayacak hale gelen ve günden güne artık tamamen kapanan Bozdağ’ın tek isteği ise kendisini tedavi edebilecek bir doktor. Şu an, gözündeki ceviz büyüklüğündeki kitle ile günlük işlerini yapmakta da zorlanan ve aynaya her baktığında moralinin bozulduğunu söyleyen Bozdağ, yetkililerden de yardım bekliyor.

"GÖZ KAPAĞIM ŞİŞTİ"

Yaklaşık 8 sene önce gözündeki arpacığın tedavisi esnasında kullandığı ilaç ve damlanın yan etki yaptığını, buna bağlı katarakt oluştuğunu, bu nedenle de ameliyat olduğunu da belirten Bozdağ, “Doktor kulaktan parça alarak, göze bir parça yaptı. Kulağın parçasını da göz kabul etmedi ve büyüdü. Büyüdükten sonra da doktorlara gittim. Parçanın alınacağını söylediler ama almadılar. En sonunda Ankara'da bir doktora gittim, o yaptı ama yarım yaptı. O da tam yapamayınca göz kapağım şişti.” şeklinde konuştu.

MADDİ DESTEK DEĞİL KENDİSİNİ İYİLEŞTİRECEK DOKTOR İSTİYOR

Gözünden çektiği sıkıntıların ardından, 1 buçuk yıl önce göz kapağının tamamen kapandığını aktaran Bozdağ, kimseden para yardımı istemediğini, sadece kendisini tedavi edebilecek bir doktora sesini duyurmak istediğini söyledi.

Ordu, Giresun, Samsun, Ankara ve İstanbul'da göz doktorlarına gittiğini ve dünyasını aydınlatamadığını ifade eden Emine Bozdağ, “Maddi bir destek değil bu. Tedavi edecek bir doktor arıyorum. Başka bir şey değil. Tek göz ile yaşamak günlük yaşantımı da etkiliyor.” dedi.