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Gözyaşları içerisinde evinin yanışını izledi

Adana’da mumdan çıkan yangında yaşlı kadının evinin yanmasını gözyaşları içerisinde izledi.

İHA | 10.01.2019 - 08:18..
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Olay, Seyhan İlçesi Havuzlubahçe Mahallesi 15021 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oğluyla birlikte yaşayan Hatice Ölmen, elektrikler kesik olduğu için mum yaktı. Daha sonra Ölmen uyudu.

MUM DEVRİLDİ

Mumun devrilmesiyle ev bir anda alev aldı. Son anda durumu fark eden Ölmen ve oğlu kendilerini sokağa attı ve durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken ev kullanılamaz hale geldi.

Gözyaşları içerisinde evinin yanışını izledi

GÖZYAŞLARI İÇERİSİNDE İZLEDİ

Hatice Ölmen itfaiye ekipleri yangına müdahale ettiği sırada gözyaşları içerisinde evinin kül oluşunu izledi. Sonra dumandan etkilendiği fark edilen Ölmen, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince tedavisi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

Gözyaşları içerisinde evinin yanışını izledi

Gözyaşları içerisinde evinin yanışını izledi

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