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Grafik roman meraklılarına: Yapayalnız

Ödüllü çizerlerden Chabouté’nin, benzersiz çizimi ve gizemli hikâyesi bir çirkini anlatıyor.

Özel İçerik | 19.09.2019 - 10:01..
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Grafik roman meraklılarına: Yapayalnız

Chabouté, çizimleri ve sağlam kurgusu ile kendi farkını ortaya koyuyor. Hayal dünyasının benzersizliğini okuyucuya yarattığı eserleri ile gösteriyor. O adeta psikanalistlere taş çıkaracak kadar yetenekli bir çizer ve yeteneğini bu kez bize yalnızlığımızı, tüm çirkinliği ile resmetmek için kullanıyor. Yapayalnız olmanın kekremsi tadını damağımızda bırakmaya da kararlı gibi...

Grafik roman meraklılarına: Yapayalnız

YAPAYALNIZ

Chabouté, hayatın en derin sorununu bize çizerek anlatıyor. Yalnızlık belki bir kaçış olabilir; ancak “Yapayalnız” olmak bir tercih değil. Bu grafik roman, hayatın gerçek acımasızlığını bir çirkin üzerinden anlatılıyor. Aslında çirkinden kasıt, okuyucunun kendisi; ama bunu kimse kendine yakıştıramaz. Kalabalıkların içinde olmak, her gün onlarca insanla konuşmak sizin yalnızlığınızı ne kadar gideriyor? Gece uyumadan önce “Yapayalnız”daki çirkin gibi bir kenara çekiliyoruz. Tıpkı onun gibi anlaşılacağımız günü bekliyoruz. Chabouté, ruh halimizin panoramasını çiziyor bize. “Yapayalnız”, Üzerimizde sandığımızdan çok derin izleri olan büyük kırgınlıkların tercümanı oluyor.

Tanıtım bülteninde şöyle bir açıklama da var:

“Kimsenin uğramadığı bir deniz fenerinde, neredeyse hiçbir şey yapmadan yaşayan, çirkin olduğu düşünüldüğü için insan içine çıkarılmamış bir münzevi…

Adı “Yapayalnız”dan başka ne olabilirdi ki?

Bir geçmiş zaman karanlığı bu, tedirgin edici bir yeknesaklık, içselleştirilmiş bir dışlanmışlık…”

Grafik roman meraklılarına: Yapayalnız

Yapayalnız

Christophe Chabouté

İletişim Yay.

S.: 376

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Sonay Karaman

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