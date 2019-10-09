Graham: Türkiye'ye en ağır bedeli ödeteceğim

Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde, Fırat'ın doğusunda yuvalanan YPG'yi silmek için Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı.
Harekat kapsamında Türk F-16'ları, Diyarbakır'daki Hava Üssü'nden havalandı.
HAREKAT BAŞLAYINCA TEHDİTLER GELMEYE BAŞLADI
Türkiye'ye Barış Pınarı Harekatı öncesi tehditlerde bulunan ABD'li senatör Graham Türkiye'yi yine tehdit etti.
Graham Twitter hesabı üzerinden şu açıklamaları yaptı:
"Trump İdaresi tarafından utanmadan terk edilmiş Kürt müttefiklerimiz için dua edin.
"Türkiye'ye en ağır bir bedeli ödetmek için Kongre’de çaba göstereceğim"
Ayrıntılar gelecek...