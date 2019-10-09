Graham: Türkiye'ye en ağır bedeli ödeteceğim

Türkiye'ye Barış Pınarı Harekatı öncesi tehditlerde bulunan ABD'li senatör Graham Türkiye'yi yine tehdit etti.

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Afyonkarahisar 1. Altıneller Geleneksel El Sanatları Festivali başlıyor

Bu yıl ilk kez düzenlenecek "AŞK (Ahmet Şemsettin Karahisari) Kültür ve Sanat Günleri" Afyonkarahisar’da, bu hafta (10-13 Ekim) başlıyor.