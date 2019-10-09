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Graham: Türkiye'ye en ağır bedeli ödeteceğim

Türkiye'ye Barış Pınarı Harekatı öncesi tehditlerde bulunan ABD'li senatör Graham Türkiye'yi yine tehdit etti.

Haber Merkezi | 09.10.2019 - 17:50..
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Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde, Fırat'ın doğusunda yuvalanan YPG'yi silmek için Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı.

Harekat kapsamında Türk F-16'ları, Diyarbakır'daki Hava Üssü'nden havalandı.

HAREKAT BAŞLAYINCA TEHDİTLER GELMEYE BAŞLADI

Türkiye'ye Barış Pınarı Harekatı öncesi tehditlerde bulunan ABD'li senatör Graham Türkiye'yi yine tehdit etti.

Graham Twitter hesabı üzerinden şu açıklamaları yaptı:

"Trump İdaresi tarafından utanmadan terk edilmiş Kürt müttefiklerimiz için dua edin.

"Türkiye'ye en ağır bir bedeli ödetmek için Kongre’de çaba göstereceğim"

Graham: Türkiye'ye en ağır bedeli ödeteceğim

Graham: Türkiye'ye en ağır bedeli ödeteceğim

Ayrıntılar gelecek...

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