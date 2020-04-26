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Graham, Vuhan'daki laboratuvarın incelenmesini istedi

ABD'de Cumhuriyetçi Senatör, koronavirüs salgınının ortaya çıktığı Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentindeki laboratuvarlarda inceleme başlatılması talebinde bulundu.

AA |
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Graham, Vuhan'daki laboratuvarın incelenmesini istedi

Fox News kanalına açıklamalarda bulunan ABD'de Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Çin'in ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden en az 53 bin kişiden ve işsiz 26 milyon kişiden sorumlu olduğunu söyledi.

Graham, Çin'in şimdiki tutumunu sergilemeye devam etmesi halinde, bu ülkeye yönelik yaptırımların uygulanması gerektiğinin altını çizdi.

'LABORATUVARLARI İNCELEYİN'

Çin'de insanların inancı ya da dini nedeniyle cezaevlerine konulduğunu ve tarihte dünyayı bu kadar çok zarara uğratan başka bir ülke olmadığını savunan Graham, Vuhan'daki laboratuvarların incelenmesi için Çin'in müfettişlerle iş birliğine gitmesi gerektiğini ifade etti.

AB'Yİ SUÇLADI

Graham, Vuhan'daki yarasa, maymun ve egzotik hayvanların satıldığı pazarların kapatılmasının önemine işaret ederek, Avrupa Birliği'nin Çin konusunda zayıf olduğunu ve hiçbir şey yapmadığını söyledi.

Graham, Vuhan'daki laboratuvarın incelenmesini istedi

MADDE MADDE YAPTIRIMLARI SIRALADI

Kendilerinin yapacak bazı şeyleri olduğunu kaydeden Graham, Çin davranışlarını değiştirene ve müfettişlerle iş birliği yapana kadar seyahatlerin durdurulması, Çin'den ABD'deki üniversitelerde okumak için gelecek öğrencilere izin verilmemesi, Çinli yetkililerin ABD'ye gelmesinin yasaklanması ve Çinli şirketlerin ABD'de doğrudan yatırım yapmalarına izin verilmemesi gibi yaptırımlar uygulanabileceğini belirtti.

'EKONOMİMİZE ZARAR VERDİ'

Çin'in ABD ekonomisine verdiği zararın çok büyük olduğuna işaret eden Graham, bunun bedelini ödemesi gerektiğini vurguladı.

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